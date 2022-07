Los Nets, decididos a conservar a Durant si las ofertas no mejoran

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Si algo parece estar quedando claro de estas semanas de negociaciones, es que las ofertas recibidas por Kevin Durant no están siendo del agrado de los Nets. Han pasado ya casi 14 días desde que el alero pidiera el traspaso y no da la sensación de que se haya avanzado en ningún sentido, hasta el punto de que los Nets han querido lanzar un mensaje: si las ofertas no mejoran, no tendrán reparos en quedarse con el jugador.

Así lo ha anunciado Brian Windhorst, periodista de ESPN, que afirma que los neoyorquinos han sido muy contundentes en esta postura, dejando claro a los pretendientes que no están recibiendo propuestas de su agrado y que si la situación continúa retirarán a KD del mercado. Esta parece un movimiento lógico dentro de la negociación, pero, con tantísimos meses por delante y dada la actual situación del jugador con la franquicia, son muchas las cosas que pueden pasar si los Nets toman finalmente esta decisión. Y no necesariamente buenas para ellos.

El deseo de Durant de abandonar Brooklyn es más que obvio, y no parece ser un jugador que, si la cosa no avanza, acepte la espera sin abrir la boca. Desde luego, los Nets no dan la sensación de tener la posición dominante en la negociación, pero sin duda necesitaban un movimiento de este estilo para tratar de reavivar unas negociaciones en las que de momento no han escuchado nada que les satisfaga.

