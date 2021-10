Los Nets de Brooklyn se resigna a jugar en casa sin Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La esperanza está a punto de agotarse en Brooklyn –si no lo ha hecho ya–. Durante las anteriores semanas hemos escuchado a Sean Marks (general manager) decir que esperaba que toda la plantilla pudiese realizar el training camp, a Joe Tsai (propietario) señalar que esperaba ver a Kyrie Irving disputando todos los partidos, y por último a Kevin Durant reseñar que espera que puedan resolver esto (lo de Irving). Todos pueden tomárselo con calma. Por más mensajes que se han lanzado y aun sabiendo que se le tocará el bolsillo, el base de los Nets continúa decidido a no vacunarse y en el equipo –por voz de Steve Nash– ya se vislumbra resignación ante tal escenario.

«Creo que reconocemos que no va a estar jugando en casa. Seguro que vamos a tener que jugar sin él este año. Así que ahora se trata de cuándo, dónde y cuánto», comenta el head coach de los neoyorquinos a los medios.

Este cambio en la perspectiva del equipo llega cuando queda poco más de una semana para que comience la temporada. Hasta ahora creían que se solucionaría, e incluso han recalcado que han facilitado a Irving información sobre las vacunas con la idea de que ello le haría variar su decisión. Nada ha funcionado. Con la normativa que rige la ciudad de Nueva York, si el point guard no se vacuna no podrá jugar en el Barclays Center. Brooklyn da por hecho que la campaña empezará así y que puede, si nada cambia, que tal contexto se mantenga hasta el final.

Nada está claro. El equipo sabe que podrá contar con él en la carretera, pero de igual modo sigue estudiando como manejar tal situación. Kevin Durant ha expresado sus dudas respecto a que un jugador esté entrando y saliendo constantemente del quinteto inicial. Nash tampoco da pistas sobre ello.

«Parece que podemos tener a Kyrie de gira con nosotros, pero no estoy seguro de que juegue ya que no lo hemos visto en una semana. Obviamente, la seguridad es lo primero. Nos aseguraremos de que no corra un gran riesgo de lesionarse. Pero hay mucho que trabajar. Quiero decir, estamos obteniendo información al mismo tiempo que ustedes, así que ya veré qué hacemos», expresa respecto a hacerlo jugar tras una serie de partidos en casa en los que no pueda participar.

El primer ejemplo de esta problemática lo tenemos en el partido de esta próxima madrugada. Los Nets van a Philadelphia para enfrentarse a los 76ers. Irving puede jugar allí, pero no viajará con el equipo… La situación se sigue complicando.

