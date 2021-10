Los Nets dan marcha atrás en su deseo de firmar una extensión con Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A mediados de verano, diversos rumores señalaban que Sean Marks confiaba en firmar una extensión a Kyrie Irving antes de que arrancase la temporada. No obstante, a medida que se ha ido acercando dicho inicio de curso, las conversaciones con respecto al base han tenido muy poco que ver con esa supuesta extensión. Y es que, en lo que seguramente también confiaba el general manager de los Nets es en que Irving cumpliese los protocolos de vacunación de la ciudad de Nueva York.

Ahora, a cinco días para arrancar la temporada y Kyrie sin vacunar y apartado del equipo hasta que lo haga, el deseo de la franquicia con respecto a la renovación parece ser otro. Según señala Shams Charania, periodista de The Athletic, la oferta de extensión máxima por valor de 187 millones que preparaban los neoyorquinos ya no será ofrecida al jugador, que podría ser agente libre en 2022 o seguir en los Nets mediante una player option de 36,5 millones de dólares.

Lo cierto es que la situación no corre prisa, y si las cosas cambian el base podría firmar dicha extensión antes de que acabe su contrato. No obstante, cabe preguntarse si, incluso vacunándose o recibiendo permiso para jugar, los Nets optarían por volver a sentarse a negociar o si están tan cansados del imprevisible carácter de Irving que simplemente le abrirán alegremente la puerta de salida en cuanto termine su vinculación contractual.

No parece, sin embargo, que las aguas vayan a calmarse pronto, pues el jugador ha afirmado recientemente que su intención es no vacunarse como forma de dar voz a quienes no quieren hacerlo. Podríamos estar hablando pues de que Irving se pierda toda la temporada, lo cual no solo truncaría cualquier opción de firmar una extensión, sino que tal vez acabase con él fuera de los Nets antes de que terminase el curso.

Relacionado