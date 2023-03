Los momentos inesperados en la alfombra de los Oscar 2023 protagonizados por Ana de Armas y Pedro Pascal

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Este domingo, en la antesala de la 95* entrega de los Premios Oscar 2023, la alfombra del evento entregó algunos momentos bastante incómodos y afectaron a dos actores de ascendencia latina, la cubana Ana de Armas y el chileno Pedro Pascal, tan solo por preguntas que dejaron reacciones inesperadas.

Ana de Armas vivió su incómodo momento mientras conversaba con el periodista argentino Axel Kuschevatzky, quien cubría la alfombra de los premios para TNT.

”La gente no sabe el esfuerzo que significó este viaje… Venir a Estados Unidos, dormir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer”, aseguró el reportero.

Sin embargo, la actriz de inmediato desaprobó el comentario. “¿De quién?”, “Yo no viví en ningún sillón”, aclaró la intérprete, quien intentó mantener la calma en la conversación, que claramente la incomodó y lo dijo su rostro.

Mientras que en el caso del actor Pedro Pascal, al ser entrevistado por Lety Sahagun y Axel Kuschevatzky para TNT en español, se sorprendió ante la frase de que había hecho spoiler con el final de The Last of Us.

”Creo que tú fuiste el que dio el spoiler de que venía una segunda temporada”, le dijo la periodista riéndose.

”No, no fue mi culpa para nada, fue un anuncio oficial que pasó para todo el mundo”, respondió Pascal visiblemente incómodo.

