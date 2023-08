Los mismos cuentos de la reelección

La falta de humildad y las mentiras han caracterizado a los presidentes de la república que mal han gobernado y que luego intentan reelegirse, no porque han hecho un gobierno plausible, sino porque podrían seguir una de tres criterios: o le cogen cariño al carguito o porque la constitución se lo permite, o que harán un sacrificio por el país o porque no han podido honrar los compromisos que asumieron con sus financistas, la cúpula partidaria, pero no con el pueblo dominicano (esta posible verdad nunca se dice ni se menciona).

Ya hemos definido a la reelección presidencial como la MALDICION DE LA ÑOÑA y es que desde que un noble ciudadano, con promesas aguerridas para resolver los grandes males nacionales, gana la presidencia y se tercia la Ñoña, de manera automática se siente todo poderoso, no cumple con las promesas, gobierna mal (y como no, si solo busca los negocitos que el poder da), no tienen humildad para reconocer los errores y manipulan la información para mantener al pueblo engañado o con medias verdades y entonces luego quiere optar por un segundo mandato.

En los últimos 50 años escucho siempre los mimos problemas y las mismas promesas de campaña. Parece que la empatía es cero de los políticos con las miserias aun no resueltas de forma sostenible, de las grandes mayorías del pueblo dominicano.

Pero si nos quedamos con los últimos 24 años notaremos algunas características similares a las descritas precedentemente.

En el primer gobierno de Leonel Fernández le fue tan bien y el pueblo dominicano lo percibió como tan plausible, que el Ing. Hipólito Mejía le dio una pela con falda alza al PLD.

Pero lo mismo y en extremo ocurrió con el mandato de Hipólito Mejía. Gobernó tan bien, que permitió que Leonel Fernández le ripostara con una pela de calzón quitado y luego se reeligiera.

Aun así, Mejía intentó la reelección diciendo que le había cogido cariño al carguito, a pesar de que siempre se había opuesto a la reelección presidencial.

Interesante fue el caso de Danilo Medina que prometió hacer lo que nunca se había hecho y que al término de su primer mandato a pesar de las visitas sorpresas, pues hizo más campana desde el primer día que gobernar, igual que Luis Abinader ahora, indicó que no había podido hacer más o cumplir con las promesas, pues tuvo que gobernar con la gente de Leonel Fernández y no con su propia gente.

O sea que los malos fueron los funcionarios y compañetriotas del PLD y no el presidente de la república. La gente le creyó el cuentico, y el lema: corregir lo que está mal, seguir con lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, prendió en la mente súper culta del pueblo dominicano y logró la reelección presidencial y de su congreso nacional.

Los papeles y los colores cambiaron y el PRM logra la presidencia de Luis Abinader y ahora también tiene su congreso.

Ese triunfo indiscutible del PRM fue una súper pela de falda alza y calzón quitado, Luis Abinader gana la presidencia en una única vuelta. Creo que hasta el mismo vino a darse cuenta que era presidente meses después de terciarse la ñoña.

Pero al fin y al cabo lo mismo. A pesar de hacer promesas de gladiador, desde que se sentó en palacio la emoción lo embargo y comenzó a hacerse el contento con la ONU y con ello a traicionar el interés nacional, declarándose incondicional con la ONU y demostrando en lo que va de mandato, que lo había dicho de verdad, pues todavía ayer anunciaba otra de las reformas contenidas en la Agenda 2030.

Algo interesante le ocurrió sin embargo al presidente Abinader y ni siquiera ha sacado el tiempo para dirigirse al país con humildad y corregir ese inaceptable entuerto. Y fue cuando el presidente del senado Eduardo Estrella le juramentó el 16 de agosto del 2020.

En ese solemne y constitucional momento, Luis Abinader no repitió las palabras exactas emitidas por Estrella, aunque el mandato constitucional lo indicaba y omitió el repetir luego de un silencio: … defender la independencia nacional. Es el único presidente de nuestra historia republicana reciente, que no ha jurado defender la independencia nacional. Muy triste esto y sobre todo, que un mes más tarde se declara INCONDICIONAL con la ONU, cosa que es NADA PLAUSIBLE.

Abinader que había pontificado toda su vida contra la reelección presidencial, quiso jugar el imitar a Balaguer, quien siempre decía que se sacrificaba (por su salud) dolorosamente por el pueblo y aceptaba una re postulación.

Y luego imitar a Danilo, pues son los funcionarios, los que han fallado y no le han permitido hacer un buen gobierno.

No lo dice claramente, (esto lo engrandecería), el reconocer que cometió muchos errores y que lo disfrazaba mintiendo como el que más; Y lo más difícil de perdonar, que traicionó los intereses de la nación demostrando con hechos ser verdaderamente pro ONU y de pensamiento empresarial, hundiendo hasta más no poder a la clase media dominicana.

La Maldición de la Ñoña es una realidad en nuestro país. Y es filosóficamente algo que debe ser desterrado para siempre, pues más de la mitad de los eventos de corrupción quedarían eliminados, minimizados, si se sabe que usted termina su mandato y JAMAS volverá a ser presidente. Pero tampoco diputado, ni senador, ni alcalde, ni regidor y así mismos los órganos constitucionales, un solo periodo y adiós.

Es que tiene que terminar el día de la falsa democracia en la República Dominicana. Y el bienestar del pueblo dominicano comience a ser la única razón para pretender llegar al poder y gobernar.

El deterioro de la sociedad dominicana se ha profundizado en estos tres años y meses de gobierno de Luis Abinader.

Nunca se había tenido en el país tanta incidencia de la criminalidad, la delincuencia, el lavado, el narco tráfico y funcionarios (civiles y militares) y legisladores comprometidos hasta el cuello con el narco tráfico y el delito en todas sus manifestaciones.

El deterioro institucional es tan amplio y profundo, que los dominicanos no creen en nadie ni en nada. No solo se ha perdido la fe y el respeto, a quienes deberían ser autoridad por merecimiento, pero no lo merecen, los funcionarios a todos los niveles (civiles y militares), sino que las nuevas generaciones han sido prácticamente retadas, para seguir los peores ejemplos de nuestra política en el supuesto ejercicio democrático. Y prácticamente se disemina el irrespeto merecido en todos los estratos sociales y en todas las edades.

Hemos propuesto un alto en el camino para una profunda reflexión. Hemos propuesto un alargamiento del periodo presidencial comenzando con el actual, para que a partir de unas hipotéticas elecciones dos años después del 24, quede desterrada para siempre la reelección presidencial y a todos los niveles. Es más saludable esperar dos años más que cuatro ante una potencial reelección en el 2024 y sacar ese tumor de la reelección de raíz y para siempre.

Hemos propuesto la revisión de la base jurídica de nuestro país, para validar y rectificar las leyes que perjudiquen a la familia dominicana.

El gobierno debe existir para la familia dominicana y no a la inversa. La familia no existe para mantener a los corruptos y bandidos que han gobernado la república desde su fundación.

Hemos propuesto el surgimiento de un nuevo estado social, verdaderamente democrático y de derechos y un nuevo sistema electoral.

Hemos propuesto que se promulgue la ley de referéndum y que este no límite al pueblo que es el soberano, excepto en los aspectos de soberanía nacional. Pero que sea por un referéndum que se aprueben las agendas legislativas cada dos años. Y haya una ratificación o retiro a medio termino de cualquier cargo electivo. No debe ser más posible tener que esperar cuatro años para retirar la incompetencia, la mediocridad y las manzanas podridas de la cosa pública: los ayuntamientos, el congreso nacional, el poder ejecutivo y cualquier otro poder del estado u órgano constitucional.

No es posible que los que deben representar al pueblo, los congresistas, parezcan más una asociación de malhechores que miembros honorables de la Asamblea Nacional y mantener viva la razón de ser, que debería ser, velar en todo momento por sus comunidades y ser representantes reales para el bienestar invariable e inequívoco de la colectividad y la familia dominicana.

Los comunicadores han caído en el peor de los abismos en este cuatrienio. Los colores de los paños menores comenzando por el refajo, han estado visibles desde lejos, (hombres, mujeres y trans género), con todos los exponentes de todas las generaciones vigentes. Nadie cree en ustedes tampoco, llámese como se llame, tenga la edad, el color, el género o la fama que tenga.

Es muy triste ver que los representantes más caros del denominado cuarto poder, sean también parte de los que conspiran para el enriquecimiento ilícito y las mafias en la República Dominicana y hayan olvidado la mística y la expectativa noble y gloriosa de elevar la conciencia nacional, basados en la verdad, lo ético y lo correcto.

Y qué decir de la clase artística, de los géneros degradantes que se alejan cada vez de los valores y principios que educan y forman hombres y mujeres íntegros y para el bien.

O de la ética comercial, en una sociedad que vive del engaño, de la falsificación, la adulteración y violación de marcas y del engaño al consumidor con precios que no se compadecen con los pesos netos que se leen en muchas etiquetas.

Nuestra sociedad está en cuidados intensivos, el denominado sistema democrático y de partidos del país fracasó. Las cúpulas políticas partidarias, TODAS deberían ser sustituidas con urgencia de los partidos políticos y ventorrillos familiares que se hacen llamar partidos, pero que viven como rémolas del presupuesto nacional.

No hay propuestas que realmente llenen las expectativas y que no sean más de lo mismo y el quítate tu para ponerme yo.

Nadie puede tirar la primera piedra en el escenario político nacional. Los denominados líderes políticos de todos los partidos, fundamentalmente sus cúpulas y dirigentes, casi todos están marcados por eventos y hechos que no pueden contarse por la vergüenza que ocasiona su conocimiento.

A veces pienso cuando en otros países ocurren situaciones que nadie desea, como recientemente pasa en ecuador, a veces pienso que esos países habrían logrado un avance previo, pues se han convencido de la farsa que es su sistema de partidos, que no debe ser nada diferente al nuestro. O que la lucha por el poder igual que aquí, llega a ser tan descarada, que la meta no es para llevar el bien del país, sino para convertirse en los nuevos capos de la nova cosa nostra en cada nación.

En nuestro caso, al desorden empuja el accionar político de la República Dominicana. “Porque si tu puedes, puedo yo” (eso piensan los jóvenes y mucha gente hoy).

La diferencia es, que tú estás protegido por las fuerzas armadas y círculos de poder, para hacer tus negocitos con el narco y si yo lo hago sin protección soy de los pocos que caen. Por eso me atrevo a decir: peso a morisqueta que el 80% de los cargamentos pesados, pasan con bombos y platillos y total protección militar.

Pero tampoco tenemos quien nos proteja limpiamente, sin negociar en materia migratoria y territorial. Dudamos si tenemos comandantes que les duela la patria o si tenemos fuerzas armadas.

De repente lo que tenemos son entelequias comprometidas más con la ONU, su consejo de seguridad y el comando sur, que con la protección efectiva de la nación dominicana.

Pero como todos queremos reelegirnos tenemos que ser genoflexos a los intereses supra nacionales. Y se prolonga el círculo vicioso de la entrega total de nuestra soberanía.

Recientemente leímos con gracia discursiva y retorica exquisita, la advertencia del presidente a los funcionarios actuales, para que no usen los recursos del estado en campaña. Y no dude usted que un par de chivos expiatorios de la excelencia de gobierno caerán y serán sometidos o sancionados. Pero dirá el secreto a voces, eso no será necesario que usen dinero publico en la campaña, pues no es un secreto el uso del dinero del narco en el triunfo del PRM en el 2020, el actual gobierno.

Pero la doble moral continuara y cuando arranque la campaña, la miseria deseada por todos, buscará: su buche de romo, su pica pollo y los famosos 500 pesos pal recuerdo. ¡Así que prepare los tenis, que eso va!,

Por Julián Padilla