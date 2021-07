Los Mina se corona campeón del Voleibol Superior Femenino 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sexteto de San Lorenzo de Los Mina se consagró campeón de la octava versión 2021 del Torneo Superior de Voleibol Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, con dedicatoria especial a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, al derrotar ayer a domicilio a su opositor de Calero-Villa Duarte, en cuatro partidos de una final pactada al mejor de cinco, en el Polideportivo del Club Calero.

San Lorenzo de Los Mina, en casa ajena, se impuso al Calero-Villa Duarte con dominio ofensivo y defensivo, para así revalidar su corona de campeón que ganó en la séptima versión del certamen que fue reanudado, luego de cuatro años de suspensión.

Con la estelar atacante de las Reinas del Caribe, Marianne Fersola, al mando de un plantel que incluyó también a la exselección nacional Bethania Almánzar y la también ex selección sub 23 Yemaris Reyes, además de otras sumadas al nivel superior de zonas y que no integraron el equipo en años anteriores, las losmineras hicieron un junte ofensivo y defensivo que culminó con la derrota de las calerianas dejándolas en el rol de segundonas, subcampeonas.

San Lorenzo, sus estelares de selección nacional y de exselecciones y que dominaba la serie final 2-0, cayó en un estado crítico ofensivo y defensivo en el tercer y cuarto partido, siendo sometido por las juveniles calerianas de proyectos de selecciones a un obligado quinto choque el que ganó tres sets por uno que culminaron (25-20, 25-23, 25-23 y 25-20), para convertirse en el primer equipo campeón, luego de haber sido suspendido el certamen.

Por las campeonas losmineras finalizaron como las mejores del partido final, Bethania Almánzar que totalizó 22 puntos en anotación, 21 en ataque y 15 en defensa, secundada por la reina Marianne Fersola con 17 puntos anotados, Yemaris Reyes obtuvo 22 tanta recepción y Leanna Manzueta 24 puntos en levantada.

Por las subcampeonas destacaron, el proyecto de selección, Johanna Montero con 22 puntos anotados, 18 en ataque y 18 en bloqueo, haciendo alarde de primera en posición que culminó como la mejor bloqueadora del Sexteto Estrella, mientras que su compañera Maritza Amancio terminó con 6 puntos, Esmeralda Ramírez, 22 en recepción, Raquel Ferrera 11 en levantada y Sosa, 20 tantos en levantada.

La más valiosa

La exselección nacional Bethania Almánzar, quien, durante todo el trayecto de la regular, semifinal y final, que la rematadora de fuste del equipo de San Lorenzo, fue escogida a unanimidad por sus compañeras de equipo y la Dirección Técnica del torneo, como la Jugadora Más Valiosa de la Gran Final, galardón que dedicó a la fanaticada losminera que la acogió y resaltó su accionar con gran alegría.

La dirigente del equipo de Los Mina, la exreina del voleibol caribeño Cosiris Rodríguez, con su nuevo triunfo acumuló dos coronas seguidas de campeonas, ya que San Lorenzo fue el conjunto campeón de la séptima versión del certamen.

Cosiris agradeció a Dios, por haberle colmado del talento técnico –dirigencial para revalidar su corona, a sus pupilas , resaltando su trabajo en conjunto para hacer posible que ella llevara el equipo a puerto seguro, al dirigente Manuel (Wascar) Nin, presidente del Club San Lorenzo, de quien dijo merece el respaldo y respeto de todos por ser un gran guerrero en su responsabilidad con el conjunto y a todos aquellos que de una manera y otra colaboraron para que se pueda gritar: “San Lorenzo Campeón”.

El profesor Califato Monte De Oca, presidente de la Asociación de Árbitros y Anotadores de Voleibol de República dominicana y representante regional de la Norceca, en el país, entregó la copa a las campeonas del club San Lorenzo de Los Mina, acompañado del presidente de esa entidad, Manuel (Wascar) Nin y de otros dirigentes.

De su lado, el profesor Jacinto Campechano, Director Técnico del torneo hizo entrega del trofeo a las Subcampeonas del club Calero, acompañado del dirigente Emilio Solano (Yonati) y otros representantes del conjunto de Villa Duarte.

Los sets

Primer set. Ambos equipos iniciaron con ofensiva y defensas férrea, buscando agenciarse el triunfo con un rosario de empates en puntuación, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12,13-13, 14-14, 15-15, 16-17, 17-17, 18-18, 19-19, para a partir de ahí, Calero tomar el comando del juego, con un rally 20-19, 21-19, 22-19, 23-19, 24-19, para ganar el set 25-20.

Segundo set. En el segundo set, Los Mina inició con ventaja de 1-0, para Calero entablar 1-1, luego San Lorenzo tomó ventaja 4-1, pero las caleriana en una rápida descontada empataron 4-4 y 5-5, las losmineras volvieron a dominar 18-13 y con 5 puntos de diferencia Villa Duarte descontó ventaja empatando 18-18, luego 22-22, 23-23 y Los Mina se llevó el triunfo 25-23.

Tercer set. Con el mismo ritmo, las campeonas losmineras tomaron la ventaja 1-0 pera la respuesta ofensiva de Calero no se hizo esperar para iniciar el serial de empates, 1-1, 2-2, 3-3, Los Mina se repuso y volvió a la ventaja hasta 20-13, pero una reacción ofensiva de las calerianas cambió la pizarra colocándose en cambio de mando hasta 24-23 y San Lorenzo domina 25-23.

Cuarto set. Los Mina volvió a iniciar con ventaja 2-0, y Calero hizo el descuento hasta entablar 3-3, 4-4, las losmineras volvieron a dominar hasta 8-5 y las calerianas regresaron el marcador empatando 8-8, 9-9,10-10, 11-11, 12-12 ,13-13, 14-14, 15-15, San Lorenzo tomó el control hasta colocar el set 20-15, las dirigidas por Yonati anotaron hasta 19 y en un cambio de mando ofensivo, las pupilas de Cosiris, apuraron el paso rumbo a la corona, llevaron la puntuación 24-20, para finalizar 25-20, ganar tres set corrido, alzarse con la corona y gritar a viva voz ¡SAN LORENZO CAMPEON!

El torneo

El torneo contó con el respaldo de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Banreservas, Ayuntamiento Santo Domingo Este, Consorcio de Bancas la Soñadora Sport, Senado de la República Dominicana, Cámara de Diputados, las Alcaldía de Santo Domingo Norte y de Los Alcarrizos, Edeste, la CAASD, Lotería Nacional, Prosoli y MONZA.

También, de los Ministerios de Interior y Policía, Deportes y Recreación, de la Juventud, de Educación, Obras Públicas y Comunicaciones, la Super Intendencia de Bancos, Super Intendencia de Seguros, Autoridad Portuaria Dominicana, Inespre, Comedores Económicos del Estado, INFOTEP, INEFI, Ozavi Rent Car, Bar y Restaurant Nivel 2 y Placas, Medallas, Trofeos, Laminados y Enmarcados El Beral solo Sport.-

