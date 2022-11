¿Los Mets irían por Verlander si deGrom firma en otro lado?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- ¿En dónde pondrán la mira los Mets si no son capaces de firmar al dos veces ganador del Cy Young, Jacob deGrom? De acuerdo con Mike Puma del New York Post, el club estaría considerando al actual Cy Young de la Liga Americana, Justin Verlander.

Aunque los Mets creen que deGrom prefiere quedarse con la única organización de Grandes Ligas que ha conocido hasta ahora, Verlander pareciera ser un “Plan B” para Nueva York, que necesitan a otro abridor de primera línea para que encabece la rotación junto a Max Scherzer.

Verlander continúa desafiando al tiempo, ganando el tercer Cy Young de su carrera en el 2022, a los 39 años, cuando lideró a MLB con efectividad de 1.75 y ayudó a los Astros a ganar su segundo título de Serie Mundial.

