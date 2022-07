Los Mets interesados en Trey Mancini de la Liga Americana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Mets son uno de varios equipos que han indagado acerca del bateador designado de los Orioles, Trey Mancini, según Jon Heyman de MLB Network en un reportaje para The New York Post.

Mancini, quien podrá convertirse en agente libre después de la temporada del 2022, representaría una mejora para la novena de Queens en el puesto de BD, ya que J.D. Davis tiene OPS de .678 esta campaña.

Mancini batea .280 con siete jonrones y OPS de .777. Un traspaso a los Mets lo reuniría con su ex manager, Buck Showalter, quien fue su capataz durante su año de novato en el 2017.

Heyman también afirma que el jardinero de los Reales, Andrew Benintendi, y el inicialista de los Nacionales, Josh Bell, podrían ser otras opciones para un equipo de los Mets que busca agregar a otro bateador.

