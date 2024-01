Los Mets fijaron fechas para ceremonias de retiro de los números de Gooden y Strawberry

Dwight Gooden y Darryl Strawberry.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Durante la mayor parte de su vida en el béisbol, Dwight Gooden y Darryl Strawberry han estado vinculados, y este año no es diferente. Después de 2024, ningún jugador de la organización de los Mets usará los uniformes números 16 y 18, ya que serán retirados en el Citi Field en honor a Gooden y Strawberry, respectivamente.

La ceremonia de Gooden se llevará a cabo el 14 de abril, cuando los Mets jueguen contra los Reales, mientras que el día bajo el sol de Strawberry llegará el 1 de junio, antes de que Nueva York se enfrente a Arizona. Serán los jugadores noveno y décimo (Willie Mays, Keith Hernandez, Jerry Koosman, Mike Piazza, Jackie Robinson, Tom Seaver, Gil Hodges y Casey Stengel son los otros) a quienes se les retirarán sus números en el Citi Field.

Gooden y Strawberry trajeron electricidad y béisbol ganador al Shea Stadium en la década de 1980: Gooden con su brazo eléctrico y Strawberry con su dulce swing desde el lado izquierdo del plato. Ayudaron a los Mets a alcanzar la cima de la montaña en 1986, cuando vencieron a los Medias Rojas en siete.

Las mejores temporadas de Gooden fueron 1984 y 1985. En 1984 ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional después de establecer un récord de novato en las Grandes Ligas con 276 ponches. Al año siguiente se convirtió en el lanzador más joven en ganar los honores del Cy Young; también capturó la Triple Corona del pitcheo, liderando las Mayores en victorias (24), ponches (268) y efectividad (1.53). Ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en victorias (157) y ponches (1,875) y tercero en entradas (2,169 2/3), juegos completos (67), aperturas (303) y aperturas de calidad (209).

Strawberry llegó a la Gran Manzana con mucho revuelo. Fue elegido número uno en el Draft de 1980 y fue etiquetado como el «Ted Williams negro». Strawberry pasaría ocho años con los Mets, ayudándolos a ganar dos títulos divisionales, un banderín y un título de Serie Mundial, y terminaría su carrera con siete nominaciones al Juego de Estrellas. Sigue siendo el líder de la franquicia con 252 jonrones en su carrera. Strawberry dejó a los Mets después de la temporada de 1990 y firmó con los Dodgers como agente libre.

Gooden y Strawberry están agradecidos de ser honrados por el equipo que les dio su inicio en las grandes ligas.

«Es el mayor honor que puedes recibir de un equipo», dijo Gooden. “Lo sé por mí mismo… incluso cuando estaba con los Yankees, siempre me consideré un Met. Siempre quise retirarme como Met. … No puedo agradecer lo suficiente a [los propietarios] Steve y Alex [Cohen] y a la junta directiva por darme este gran honor que puedo compartir con mis compañeros de equipo, los aficionados y mi familia. Estoy deseando que llegue este día. Es el mayor honor que puedo lograr en el béisbol”.

Strawberry dijo: “Tuvimos la oportunidad de ser jugadores jóvenes y ascender en el sistema de granjas, desarrollarnos y convertirnos en el tipo de jugadores que éramos… en una ciudad en la que es muy difícil jugar. Estoy muy contenta de haber tenido una oportunidad de jugar en la ciudad de Nueva York en la Liga Nacional en el Shea Stadium. No lo cambiaría por nada. … Para poder tener este honor… tu número será retirado y eso será para siempre, es más grande que entrar al Salón de la Fama [del Béisbol]”.

Strawberry atribuye su éxito a los entrenadores y managers, desde Jim Frey hasta Bill Robinson, que lo ayudaron en el camino.

“Tuve personas que tuvieron un gran impacto en mí y me ayudaron a llegar al siguiente nivel”, dijo Strawberry. “Jim Frey me ayudó a comenzar durante mi temporada de novato y me recordó lo que se necesitaba para ser un gran jugador de Grandes Ligas. Pero Bill Robinson me llevó al siguiente nivel como jugador ofensivo y como jugador para dominar el juego”.

Gooden tenía 19 años cuando hizo su debut en las Grandes Ligas en 1984, pero lanzó como un veterano de 10 años. Ayudó que personas como Strawberry, el entrenador de lanzadores Mel Stottlemyre y el entonces director de relaciones públicas Jay Horwitz estuvieran allí para mostrarle los entresijos.

“En cierto modo me alimenté de Darryl. Me habló mucho sobre las expectativas, me habló de los medios y de Jay”, dijo Gooden. “En el campo tenía a Mel Stottlemyre, que era un gran tipo, obviamente un gran entrenador de lanzadores, pero se convirtió en un gran amigo mío. Muchas veces, mientras viajaba, él venía a mi habitación, se aseguraba de que estuviera bien y de que estuviera en casa a salvo”.

Gooden y Strawberry estaban emocionados de ganar la Serie Mundial juntos, pero dijeron que su mejor momento con el uniforme de los Mets ocurrió el 17 de septiembre de 1986, cuando los Mets vencieron a los Cachorros, 4-2, para ganar su primer título divisional desde 1973. Gooden lanzó una blanqueada y los fanáticos invadieron el campo para celebrar con sus héroes.

“Por la forma en que los fanáticos llenaron ese campo, fui directo a la salida del bullpen. Eso es lo que siempre soñé”, dijo Strawberry. «He hecho muchas cosas desde un punto de vista personal, pero ese momento fue el más importante en mi carrera en el béisbol porque siempre lo vi por televisión y vi a otros equipos [pasar por eso]… Poder asegurar esa división. en casa y que los fanáticos entren al campo… Es uno de los momentos más increíbles. Todavía me dan escalofríos cuando pienso en ello. Está todo en mi cabeza, cuando los fanáticos simplemente entraron al campo. Destrozaron el campo».

Aunque Gooden y Strawberry tuvieron problemas con las drogas y el alcohol, lucharon por recuperarse. Quizás Horwitz lo expresó mejor: se recuperaron de la adversidad para convertirse en ciudadanos sólidos. Strawberry es un ministro itinerante, mientras que Gooden visita con frecuencia escuelas intermedias y secundarias para hablar sobre los peligros del consumo de drogas y alcohol.

“Están haciendo un gran trabajo ahora. Ese es probablemente su mejor legado”, dijo Horwitz.

