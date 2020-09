“Los Mellizos de Tik Tok” se hacen virales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- “Los Mellizos del Tik Tok”, los hermanos Luis Enrique Veitía y Luis Daniel Herrera (Kike y Dany), se han convertido en fenómenos de la popular aplicación, con tanto éxito que en cinco meses han acumulado 1.7 millones de seguidores.

Los cubanoamericanos cuya cuenta es Kike & Dany (@the_twin8), nacieron en La Habana, el 7 de enero del 2000. A los 10 años su madre Esmeralda Veitía se trasladó con los mellizos y su otro hijo mayor a la ciudad de Miami. Tras concluir los estudios los mellizos decidieron mostrar su talento como bailarines a través de Instagram donde comenzaron a coquetear con el reconocimiento público.

Kike conoció Tik Tok a través de un amigo, pero cuando se la mostró a Danny, éste le dijo que prefería continuar en Instagram. “Nosotros nos dimos a conocer en Miami a través del baile, y nos iba muy bien en Instagram, pero un amigo me presentó la aplicación y me pareció interesante, pero mi hermano dijo que me olvidara de eso, que ya teníamos Instagram”, contó el joven.

Pero Kike presentía que algo importante podría pasar si llevaban sus ocurrencias a Tik Tok, por lo que un día subió un video en compañía de dos amigas, con tanta aceptación que alcanzó un millón de views.

Dany, ya convencido de que podrían tener éxito en esta aplicación, comenzaron a subir hasta cuatro videos diarios de contenido cómico y bailando bachata. La visibilidad que le ha dado Tik Tok ha motivado que varias marcas comerciales importantes se acerquen a Los Mellizos, con las cuales están en negociaciones para ser las caras de sus productos.

Es tal la popularidad alcanzada que Kike y Dany no descartan incursionar en la música y la actuación, dos actividades que les apasionan.