(VIDEO) Los Mavericks sudan para ganar en casa a los Timbewolves

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – Los Mavericks sufrieron para ganar en casa a los Timberwolves por 110-108 en un partido en el que los dos pívot titulares, Dwight Powell y Karl-Anthony Towns, fueron los máximos anotadores de sus equipos y la estrella de los de Dallas, Luca Doncic, tuvo una noche discreta con sólo 15 puntos.

Powell en los Mavs y Towns en los Wolves anotaron cada uno 22 puntos y 8 rebotes. Towns repartió 3 asistencias, una asistencia más que Powell.

En los Mavericks, los cinco titulares (Doncic, Jalen Brunson, Powell, Dorian Finney-Smith y Reggie Bullock) junto con Spencer Dinwiddie, que empezó el partido desde el banquillo, anotaron más de 10 puntos.

Pat Bev is not backing down from Luka Doncic 😂 pic.twitter.com/7mmfqTcyhH

— SportsCenter (@SportsCenter) March 22, 2022