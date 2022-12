Los Mavericks siguen de cerca a Derrick Rose

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Las cosas no están yendo del todo bien en Dallas y la gerencia ya ha puesto en marcha un minucioso proceso de seguimiento mediante el cual estudiar todas las posibilidades que les pueda ofrecer el mercado hasta el trade deadline de febrero. No solo con el objetivo de reconducir el rumbo de la temporada sino también de demostrar a Luka Doncic que el proyecto es capaz de asentarse de forma perenne en la élite de la NBA.

Muchos serán los nombres vinculados a la franquicia de Texas en las próximas fechas pero algunos de ellos ya han comenzado a trascender a los medios de comunicación. De acuerdo con el periodista del The New York Daily News, Stefan Bondy, los Mavericks han expresado cierto nivel de interés en el veterano jugador de los Knicks, Derrick Rose.

No obstante, los Mavericks quieren comprobar primero el rendimiento y regularidad del recién firmado Kemba Walker antes de decidir si reforzar su juego exterior o centrarse en otras posiciones del roster. Rose, quien se embolsará un total de 14,5 millones de dólares esta temporada, ha sido desplazado de la rotación de los Knicks de manera reciente, por lo que su valor comercial es bajo.

En los 21 partidos que ha disputado este curso, el veterano base promedia unos números de 6,4 puntos, 1,8 rebotes 2,0 asistencias y 13,6 minutos.

