Los llamados internacionales del PRM en Estados Unidos

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una considerable cantidad de organizaciones políticas aliadas, Luis Rodolfo Abinader Corona, está en una excelente posición, con tendencia a seguir aumentado su ventaja, en la gran mayoría de las encuestas científicas que se realizan y también es en las improvisadas que se hacen por diferentes vías.

Esto hace suponer que lo menos que necesita el licenciado Abinader son ruidos innecesarios como los que están ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica donde un grupúsculo de arribistas están queriendo torpedea el buen ritmo que llevan los trabajos electorales en la circunscripción no. 1 del exterior.

A pesar de no pertenecer a su organización política, pero suelo participar cubriendo esa fuente periodística en las actividades que suelen convocar a la prensa y es notoria la ausencia de mis buenos “amigos” autodenominados internacionales, aunque con esa denominación también tienen un lio armado. Estos no se han integrado a los comando de campaña, muy a pesar de su inclusión como manda el protocolo de integración establecido por la direcciones central del PRM y el comando de campaña de Luis Abinader, de acuerdo a datos recopilados con algunos dirigentes de alto y medio nivel que critican agriamente las acciones y me confesaron que estos están en todo menos en participar en el comando.

En mis labores de periodista he recabado informaciones precisas sobre la desafortunada actuación de estos señores que son señalados abiertamente como generadores de conflictos y vagos políticos, que sólo accionan cuando llega “su líder” o viene el candidato presidencial, es decir, a confesión de estos llamados internacionales que su líder no es Abinader, aunque este sea el candidato, expresiones que hemos escuchado de algunos de estos que tienen rostros triangulares y de dudosa militancia política porque provienen de otros partidos políticos y solo se mueve si es para conseguir grasas o sonar.

Es innegable el aporte de su líder, como ellos dicen porque según sus afirmaciones este es quien lo va a nombrar, que tienen lo de ellos asegurado como él. Siento pena por muchos amigos y conocidos que pertenecen al PRM que se la están jugando, hasta poniendo en riesgo su vida para que Luis Abinader gane la presidencia de la República. Todas esas bellaquerías de los llamados internacionales del PRM en los Estados Unidos es fruto de un enfrentamiento campal con el coordinador nacional de campaña, porque se resisten a obedecer la línea de mando y la jerarquía indudable de Roberto Furcal quien se ha fajado de campana a campa, tirado calle al medio, activo 24/7 para aportar, para sumar, para viabilizar la llegada del cambio.

Estos señores deben de tener claro que el PRM está a dos cuatro pasos de ganar las elecciones presidenciales y a paso y medio las municipales, que el líder y candidato es Luis Abinader y que seguir con esa actitud los puede dejar como perico en la estaca, por lo menos aquí en los Estados Unidos.

No es justo, y raya en la indisciplina bellaca que mientras el comando de Nueva York se dedica a instalar un laboratorio electoral y encaminar otras acciones para conquistar votos y darle el triunfo a Luis Abinader, los llamados internacionales en los Estados Unidos se dedican a realizar acciones políticas y financiera no recomendables, por suerte sus incidencias no son representativa, tal parece porque se cuenta que en la práctica no son más que bulto porque donde quiera que estos residen no han hecho ni están haciendo el trabajo que exige el propio candidato presidencial de buscar votos y garantizar su defensa el día de las elecciones.

Los amigologos que se pongan a trabajar, después no digan que no se lo dijeron.

Por Víctor Gómez

Anuncios

Relacionado