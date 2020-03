Los líderes políticos deben aterrizar

Los bandidos de las películas de nuestras crisis generalizadas hay que buscarlos entre los protagonistas del accionar político, el gobierno y la JCE, unos se hacen los pendejos con su silencio sepulcral, otras más tigres convocan vía terceros a las agitaciones callejeras, ahora montan su sastrería a medida, osan descalificar a los demás y sugieren que el “diálogo nacional” para “resolver la crisis” que ellos mismo gestaron debe ser con los manifestantes, les sobra información pero el silencio es su mensaje, no hay que ser adivinos para saber que nos quieren meter gatos por liebres, mientras les dejan al pueblo el dilema de perder o perder, todo parece indicar que nuestros perpetuos verdugos gestionan inducirnos a las abstenciones masivas y solo ganar ellos con los “votos emitidos”, a verse esta vez obligados a contarlos, si acaso los cuentan.

En República Dominicana esos votos nunca los han contado, salvo algunas excepciones, la JCE en entredicho ha perdido la confianza y el respeto, se comporta como una de las partes en la contienda electoral, soslayando su rol de “árbitro”, en su pavor da otro palo a ciegas, ahora grita: “Traigo equipo especializado, impactante y eficiente”, esa es una muestra más de su absoluta incapacidad, la nebulosa crece y sin consenso no hay confianza, el tiempo pasa mientras el conflicto electoral crece a pesar de tener elecciones inminentes, todos dudamos de sus garantías y legitimidad, los candidatos del gobierno se promueven a toda máquina, los opositores jalando aire alegan no tener cuartos para sus campañas.

Gobierno y JCE de espalda al pueblo, no dan la cara, parece se les ha trancado el juego hasta ahora, los más felones intentan pescar en rio revuelto, de pose en pose y de treta en treta, la inteligencia y la cordura fuera del escenario, mientras las marrullas y las patrañas danzan la bachata de “ Yo no sé lo que pasó, ni nadie sabe lo que está pasando”, el misterio crece y nuestro liderazgo político luce inepto, nuestro sistema de partidos luce disfuncional, más que la prótesis de ser reseteado merece una nueva configuración.

Concentraciones, marchas, protestas y cacerolazos advierten que las cosas no son como antes y ya la pava no pone donde ponía, el encono es general, en manos de esta canalla gubernativa nuestras instituciones se agrietan, a esos caudillos les ha llegado la hora del retiro, las protestas no son un mero ruido, su señal es un grito desesperado, un clamor por la democracia, la libertad y el respeto a la voluntad popular, esos delirios de grandeza y esos de querer perpetuarse en el poder son las peores expresiones de corrupción, eso de normas, leyes, conjuntos de reglas no son simples guías, no conviertan nuestra país en un desorden organizado, sean espectadores si ya no los queremos como actores, bájense de esas nubes, retornen a las calles y al seno de la sociedad y disfruten del caos folclórico que engendraron ustedes mismos.

Por Edgar Marcano

