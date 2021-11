¿Los legisladores de Montecristi tienen posibilidades de repetir?

Actualmente los legisladores que representan a la Provincia Montecristi son Ramon Antonio Pimentel (Moreno Arias) Senador, Rosendy Joel Polanco (Diputado) y Rafael Abel Lora (Diputado). Los dos primeros del Partido de gobierno PRM y el último del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se encuentra en el ejercicio opositor.

Cada uno de ellos ganó en circunstancias irrepetibles y básicamente fáciles de explicar. MORENO ARIAS gana fruto de una traición interna en el PLD que le favoreció. Apenas ganó por un margen de menos de un 2%. Pero dice el dicho que hasta por un voto se gana. El favorito del PRM en verdad era Héctor Rodríguez Pimentel, pero la carencia de estructura partidaria y lo evidente de la victoria del PRM favoreció a Arias.

Los perremeistas formularon una tesis: si Moreno no gana será funcionario y me premiará con un nombramiento. La verdad es que las cosas no han resultado como ellos esperaban y la gestión de Arias legislativamente es muy pobre y políticamente muy pedregosa. Ha estado marcada por los escándalos y desvaríos. Próximamente habrá otro escándalo relativo a una investigación que lo vincula a Aduanas, esperen el fuetazo. En este preciso momento no veo forma de que repita.

ROSENDY POLANCO obtuvo una buena votación, que incluso sorprendió a muchos: 9,334 votos directos. Ganó gracias a la increíble labor de JOHANNY MARTÍNEZ que fue la revelación política del año con 5,073 sufragios. Actualmente cuenta con ventajas que son desventajas a la vez: es Presidente Provincial del PRM y Diputado de la Provincia.

Eso provoca que las exigencias en materia de empleos y clientelismo recaigan sobre sus hombros. Esas exigencias son imposibles de satisfacer, ya que el gobierno está fundamentado en un marco de austeridad. Como eso es incomprensible para las bases del PRM es a él que le echan la culpa. Si el gobierno abre el abanico y él canaliza la solución de ese problema para los del PRM y para los que no son del PRM tiene posibilidades de repetir.

RAFAEL ABEL logra ganar porque el marco de comparación electoral y legislativa. Samuel Toribio efectuó una labor tan pobre que la gente prefirió volver a emitir el sufragio por Abel Lora.

Pero sus famosos programas de operaciones y operativos médicos han desaparecido además de la labor social y legislativa, lo que lo ha llevado al oscurantismo mediático. Para la mayoría de la gente no está haciendo nada. Me parece que no tiene interés en continuar siendo legislador.

Tanto Abel como Polanco deben recordar que en Montecristi los Diputados por lo común no repiten, exceptuando a BERNARDO ALEMÁN Y MORENO ARIAS, bajo circunstancias únicas.

BERNARDO ALEMÁN que ha sido legislador en cuatro (4) ocasiones, dos (2) veces Senador y dos (2) veces Diputado, hoy cuenta con la gran ventaja de que la mayoría de perremeistas que están fuera del tren estatal se identifican con él.

Los que están dentro son pocos y están divididos, por lo que veo en él amplias posibilidades de retornar al congreso.

HEINZ VIELUF CABRERA fue legislador durante 14 años. Sometió decenas de proyectos y resoluciones. Logró obtener servicios 24 horas de energía para varias comunidades. Pierde, aunque es derrota, al fin y al cabo, en forma muy diferente a los demás legisladores del PLD. La inmensa mayoría perdió 70 a 30. Vieluf pierde por un margen ínfimo, con dirigentes de importancia del PLD en contra, hasta con el palacio en contra y aun así evidenció su liderazgo al obtener más de 22 mil votos.

Cada error que comete Moreno Arias hace que el paralelismo se haga presente y posibilite el retorno de Vieluf a una de las cámaras.

Por Daygorod Fabián Sánchez

