Los Lakers vuelven a preguntar por Buddy Hield

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Todo lo que tocan Los Ángeles Lakers durante la agencia libre corre el riesgo de convertirse en el culebrón del verano. Pero si hay un jugador que haya protagonizado las conversaciones de traspaso entorno a la franquicia angelina en 2021, ese es Buddy Hield. El escolta ha estado numerosas veces en el punto de mira de Rob Pelinka. Quedando muy cerca de hacerse con él durante el cierre de mercado de traspasos del año pasado y estando prácticamente hecho antes de que detonase la bomba Russell Westbrook. Ahora los Lakers vuelven a fijarse en el de los Kings, y todo apunta a que la moneda de cambio sería Talen Horton-Tucker. Informa de ello Chris Haynes en Yahoo Sports.

El joven alero comenzaba esta temporada como la principal apuesta en las oficinas. Su renovación por 30 millones para este y los próximos dos años significó renunciar a Caruso o jubilar a Jared Dudley entre otros. La gerencia pensaba que THT sería el complemento perfecto para asumir balón cuando LeBron y Westbrook lo necesitasen mientras aportaba músculo y saber estar defensivo. Sin embargo, ha acabado siendo una de las mayores decepciones de la temporada. No hay prueba mayor de esto último que volver a oír rumores que involucran a un Buddy Hield que está protagonizando una temporada cuanto menos discreta.

Horton-Tucker no sería el único en entrar en el traspaso, ya que los Lakers necesitan dar algo más para cuadrar salarios. A principios de semana escribía Kevin O’Connor en The Ringer que Los Angeles estaban ofreciendo un paquete que también incluía a Kendrick Nunn y una futura primera ronda. Seguramente esto sea suficiente para convencer a Monte McNair, que no debería poner muchos impedimentos al intercambio. ¿Será esta, al fin, la vez en que Buddy Hield recale en los Lakers?

