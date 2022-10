(VIDEO) Los Lakers vuelven a las andadas en pretemporada; Willy brilla con 17 puntos

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU..- Los Ángeles Lakers volvieron a las andadas el miércoles y perdieron en casa los Minnesota Timberwolves el cuarto partido de cinco en la pretemporada de la NBA, en una jornada en la que el español Willy Hernangómez brilló con 17 puntos y siete rebotes, pese a la derrota de sus New Orleans Pelicans en Miami.

Tras coger aire con un triunfo ante los Golden State Warriors, los Lakers cayeron por 118-113 ante los Timberwolves en un duelo en el que LeBron James aportó un doble-doble de 25 puntos y trece rebotes, tras descansar en el anterior partido.

Es el segundo revés que los Lakers sufren ante los Timberwolves en la pretemporada y se suma a las derrotas contra los Phoenix Suns y los Sacramento Kings.

Pat with the clamps, Bron with the hammer 🗜🔨 pic.twitter.com/4DXIkpfsTd

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 13, 2022