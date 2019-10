Los Lakers suenan como destino de Andre Iguodala

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La situación de Andre Iguodala sigue atascada en los Memphis Grizzlies. El veterano jugador (35 años) no disputará allí la temporada 2019-20 pese a haber sido traspasado este verano; a cambio la franquicia lleva meses buscándole un traspaso pero sus 17 millones de dólares de salario no son losa fácil de transportar. En esas siguen los Grizzlies, tratando de buscarle destino o hasta podrían acabar cortándole dado que si se acerca el mes de febrero y siguen sin moverle, su valor en el mercado caerá sustancialmente (es agente libre el próximo verano).

En ese “tira y afloja” del conjunto se pueden colar los Ángeles Lakers. La franquicia púrpura y oro podría acabar siendo uno de los destinos más probables de Andre Iguodala, según pudo compartir la periodista Jackie MacMullan, de ESPN.

Al parecer, según la versión de MacMullan, diversos jugadores de la NBA han apuntado que el destino final de Iguodala serán los Lakers. Tal vez no ahora ni dentro de pocas semanas, pero sí en algún momento de la temporada; tan pronto como los Grizzlies le dejen en el mercado.

“Se va a ir a los Lakers. Cuatro jugadores diferentes me han dicho eso. Cada jugador con el que hablo me lo dice”, pudo compartir la periodista de ESPN.

La cuestión es interesante pues Iguodala no podría volver a Golden State en caso de ser cortado por Memphis. Como los Warriors ya le traspasaron hace pocos meses, tendrían que esperar al mercado de agentes libres en 2020, en el que estará Iguodala, para poder intentar firmarle de nuevo, acción a la que seguro estarían dispuestos. Otro periodista de prestigio como es Marc Stein (The New York Times) apuntaba que la idea de que “Iggy” vuelva a la Bahía para retirarse en su destino fetiche se puede dar por hecha. Mientras, aún podría vivir un último trayecto al anillo en un aspirante.

Anuncios

Relacionado