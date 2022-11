Los Lakers se reunieron el pasado sábado para reconducir la temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- «Hablamos de lo que debe hablar un equipo que va 2-10» asegura Davis. «Sobre qué jugador puede hacerlo mejor o qué tenemos que mejorar colectivamente. Participó todo el cuerpo técnico e incluso el médico». Darvin Ham, entrenador de los Lakers, corroboró las palabras de su pupilo. «Todo el mundo particpó. La única mala idea era no tener una idea. Nadie hacía críticas personales, solo intentamos figurar cómo mejorar». La Ceja concluye diciendo que fue un encuentro muy emocional que les empujó en la victoria frente a los Nets.

Los Lakers no han jugado desde entonces y no lo harán hasta mañana por la noche frente a los Detroit Pistons. Así han logrado acallar el continuo runrún al que están sujetos, pero todavía les queda un buen trecho para demostrar la eficacia y la persistencia de todo lo acontecido y pronunciado en la susodicha reunión. Este tipo de charlas suceden todos los años en aquellos equipos que no logran enderezar el rumbo. Pero solo trascienden en conjuntos que son capaces de pasar el bache o en mastodontes mediáticos como Los Angeles.

El año pasado fue célebre la sesión de vídeo en la que Ime Udoka fue exhaustivo y duro hasta el extremo con sus jugadores hasta herirles el orgullo. Esta sucedió después que aquella fallida reunión privada de jugadores y solo salió a la luz por el éxito que los Celtics acabaron cosechando. Pese a la victoria contra Brooklyn, los Lakers tienen mucho que remar para convertir esto en un punto de inflexión y no una anécdota que olvidar.

