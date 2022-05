Los Lakers quieren a Stotts como asistente en caso de no contratarlo como entrenador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- Terry Stotts ha sido uno de los candidatos que los Lakers han entrevistado para el puesto de entrenador, y parece que los angelinos quieren contar con él incluso si no es en dicho puesto. Según asegura Dan Woike, periodista del Los Angeles Times, la franquicia ha propuesto al técnico unirse al equipo como asistente en caso de no ser finalmente seleccionado, algo que el ex de los Blazers ha rechazado.

Los Lakers ya se pusieron en contacto con Stotts el verano pasado para ofrecerle ser asistente de Frank Vogel, pero no aceptó dicha propuesta. Esto no ha cambiado este año, pues Terry parece haberles dejado claro que su único interés es el de ejercer como entrenador principal, quién sabe si como deseo sincero o simplemente como parte de la negociación para intentar asegurarse el puesto como técnico.

Stotts ha trabajado como asistente en varias etapas de su carrera, aunque es un rol en el que no se ha visto desde 2012. Aquel año, dejó de ser ayudante en Dallas para pasar a dirigir a los Blazers, a quienes entrenó durante nueve temporadas hasta que fue despedido en 2021. En dicho periodo, su balance fue de 402 victorias y 318 derrotas, y convirtió durante varias temporadas a los de Oregón en un equipo fijo en playoffs que alcanzó en 2019 sus primeras y únicas Finales de Conferencia del siglo XXI.

Veremos si finalmente los Lakers se acaban decantando por él como técnico o si, en caso de no hacerlo, encuentra dicha oportunidad en otra franquicia de la liga. Según los últimos rumores, equipos como Orlando o Indiana podrían estar interesados en su presencia, de modo que tal vez no necesite tener que volver al papel de asistente para regresar a un banquillo de la NBA.

