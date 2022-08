Los Lakers preparan un gran movimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- A lo largo del presente verano, toda la base de aficionados de Los Angeles Lakers se ha mantenido a la espera de que la gerencia cierre un traspaso de gran relevancia que aumente el techo competitivo del equipo y, con ello, las posibilidades de conquistar el anillo. El objeto de deseo ha sido, en todo momento, Kyrie Irving, estrella de los Brooklyn Nets.

Sin embargo, esta opción se ha desmoronado, al menos de momento, después de que el general manager de los Nets, Sean Marks, compartiera públicamente la intención de mantener todas las piezas del proyecto tras calmar las aguas en lo que respecta a la situación de Kevin Durant, quien había solicitado ser traspasado.

De momento, los Lakers han cerrado su primera operación al adquirir a Patrick Beverley desde los Utah Jazz a cambio de Talen Horton-Tucker y Stanley Johnson. Este movimiento responde a la necesidad de reforzar las carencias del vestuario pero no es, ni mucho menos, lo que los aficionados oro y púrpura esperaban. No obstante, la gerencia angelina no ha dicho su última palabra.

Según ha informado el periodista de ESPN, Brian Windhorst, los Lakers preparan un movimiento «significativo». Qué piezas estarán involucradas y cuándo se llevará a cabo es un misterio, pero Windhorst no descarta que pueda posponerse, incluso, hasta el trade deadline de febrero. Así, los Lakers mantendrían su atención sobre la situación de Irving en Brooklyn en el caso de que todo vuelva a explotar, además de barajar y estudiar las diversas posibilidades que ofrezca el mercado durante los primeros meses del curso.

Por ahora, los rumores que han abordado la actualidad de los Lakers señalan a posibles operaciones por Russell Westbrook que involucren a Indiana Pacers o Utah Jazz, pero cada vez gana más fuerza la posibilidad de que los californianos comiencen la temporada con su actual roster. ¿Podrá Rob Pelinka dar salida al guard antes de que arranque el ‘training camp’?

Relacionado