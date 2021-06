Los Lakers podrían estar interesados en Carmelo Anthony

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,. INTERNACIONAL.- A finales de 2019 los Portland Trail Blazers rescataban a Carmelo Anthony del ostracismo con un contrato no garantizado. Meses después, una vez finalizada la larga temporada interrumpida por la pandemia, los de Oregón ejecutaban su derecho de renovación para ofrecerle un año más a razón de dos millones y medio de dólares. Ahora, Anthony sale de nuevo a la agencia libre en una situación muy diferente a las anteriores que se ha visto obligado a enfrentar. Evan Massey, analista interno en la NBA, cree que los Lakers podrían ser su próximo destino.

“Los Lakers están buscando una salida para Kuzma y quizás se fijen en Carmelo para ocupar su lugar” decía Massey en declaraciones para la NBC. También añadía que su fuente asegura que “la amistad entre [LeBron] James y Anthony podría ayudar en el proceso”. Carmelo llegaría a Lakers con 37 años por una cantidad similar a la que ya percibía en los Blazers. El alero terminará de cobrar este año el salario referente al contrato firmado con llos Knicks en 2014 a través de Atlanta Hawks, la franquicia que le cortó en julio de 2018.

La única traba para la franquicia angelina sería el deseo público de Anthony de retirarse en los Blazers. “Siento que este es el lugar ideal para terminar mi carrera. En este punto de mi vida aquí es donde me quiero retirar”. Sabiendo esto, las posibilidades pasan por una renuncia de Portland en su renovación, lo cual es posible en un verano que augura grandes cambios en la franquicia. La otra posibilidad es que Lakers le pueda ofrecer una posible última oportunidad de ganar un campeonato, aunque no parece que sea algo que a Melo no le deje dormir.

Esta temporada Carmelo Anthony ha promediado 13,4 puntos y 3,1 rebotes saliendo desde el banquillo. Si firma un curso similar, podría ser útil en casi cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios. Una vez el jugador dejó atrás su extrema vanidad, la NBA moderna no son palabras mayores para él.

Relacionado