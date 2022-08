Los Lakers podrían entrar como tercera parte en el traspaso de Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El deseo de los Lakers de traspasar a Russell Westbrook antes de que arranque la temporada es claro, pero esta no está siendo una tarea fácil. Pocos equipos tienen interés en el base debido a su contrato, y si los angelinos incluyen las dos primeras rondas del draft que pueden traspasar para hacer más atractiva su oferta, quieren recibir a cambio algo más de lo que se les está ofreciendo. La situación se encuentra por tanto bastante estancada, pero podría haber una solución para ello.

Según afirma el periodista Marc Stein, la posibilidad de que los Lakers entren como tercera parte en el traspaso de Donovan Mitchell está cobrando fuerza. Los dos picks que ofrecen junto a Westbrook son exactamente lo que los Jazz están buscando, lo que podría hacer que los de Salt Lake City estuviesen interesados en que formasen parte del movimiento. Además, al haber más equipos implicados, estos podrían aportar las piezas que los Lakers están buscando sin tener la sensación de que están dando demasiado, ayudando a Pelinka y los suyos a decidirse por fin a dar dichas dos rondas del draft.

No es tampoco ninguna sorpresa que los New Yorks Knicks son los principales candidatos a ser el destino de Mitchell, de modo que serían también el equipo del que saldría alguno o algunos de los hombres que recalasen en los Lakers. Stein apunta en este sentido a Evan Fournier, mientras que en la plantilla de los Jazz señala a Bojan Bogdanovic como candidato a salir si este rumor acaba convirtiéndose en realidad. Si bien no hace mención a ello, se sobreentiende que Utah sería el destino de Russell Westbrook en esta teórica operación, y absorberían su contrato durante esta temporada que se plantea como el inicio de una reconstrucción.

