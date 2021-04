Los Lakers no visitarán la Casa Blanca debido al protocolo Covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hace unas semanas, los vigentes campeones de la NBA, Los Ángeles Lakers, coquetearon con la posibilidad de recuperar una vieja tradición de la Liga de visitar la Casa Blanca para tener una celebración oficial con el presidente de los Estados Unidos. Pero parece que finalmente la situación que se vive por el COVID-19 no lo hará posible.

El último equipo campeón que visitó la casa presidencial fueron los Cleveland Cavaliers, campeones de la temporada 2015-16. La tradición se había suspendido cuando Donald Trump llegó al poder y se enfrentó a gran parte del mundo NBA. Debido a las grandes diferencias entre el mandatario y las principales estrellas del baloncesto norteamericano, ni los Golden State Warriors ni los Toronto Raptors tuvieron intención de visitar el recinto presidencial; ni Trump tuvo interés en recibirlos.

Con la salida de Trump del poder, y la llegada del demócrata Joe Biden, parecía que la tradición se restablecería. La oportunidad cuadraba especialmente bien para los interesados; con LeBron James, declarado seguidor del partido demócrata, siendo parte del equipo campeón que debería visitar a Biden.

En dos semanas los Lakers estarán en Washington para enfrentar a los Wizards, pero finalmente no podrán concertar una visita a la Casa Blanca debido a problemas de programación y protocolos COVID-19. Según ha informado Dave McMenamin de ESPN, no se descarta que se pueda programar algún evento futuro con el presidente, pero no será la tradicional visita a la Casa Blanca organizada cuando el campeón viaja a la capital.

El coronavirus ya ha frustrado las celebraciones por el título de los Lakers más allá de la visita al presidente. No se realizó el desfile tradicional por Los Ángeles. Y aunque el equipo repartió los anillos a sus jugadores en el juego inaugural de esta temporada; el estandarte del campeonato aún no se ha revelado porque los aficionados recién han vuelto a Staples Center el pasado jueves. Dicha ceremonia está programada para el 12 de mayo, el último partido de temporada regular del equipo angelino.