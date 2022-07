Los Lakers muestran interés en Eric Gordon y Buddy Hield

Este último es un jugador con el que ya se les vinculó fuertemente el año pasado, justo antes de la llegada de Russell Westbrook, y ya entonces fueron muchos quienes aseguraron que el bahameño encajaba mucho mejor en el equipo que el base. Hield es un jugador que ha brillado a lo largo de su carrera por su buen tiro exterior (39,8% de acierto) y por su capacidad para anotar sin requerir mucho balón, virtudes que se adaptaban en mayor medida a lo que el plantel necesitaba. Un año después, los Lakers parecen decididos a enmendar el error, y ya han llamado a la puerta de unos Pacers para los que el escolta no es ni mucho menos inamovible.

Gordon, por su parte, lleva años escuchando rumores acerca de su salida de Houston, los cuales se potenciaron cuando los texanos se lanzaron definitivamente al tanking. De nuevo, su capacidad para ser efectivo sin balón y su acierto exterior hacen de él una pieza valiosa para estos Lakers, que sin embargo parecen destinados a competir con otras franquicias por lograr su traspaso. De hecho, Kelly Iko, periodista de The Athletic, ha asegurado que ya son varias las que han intentado llevar a cabo la operación, pero las ofertas no han convencido a los Rockets.

Ambos jugadores arrancarán el próximo curso el segundo año de sus respectivos contratos, ambos por valor de alrededor de 20 millones de dólares. Gordon, no obstante, no tiene su último año completamente garantizado, lo que aportaría algo de flexibilidad a los angelinos en caso de que su potencial incorporación no funcionase como esperan.