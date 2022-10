Los Lakers descartan a Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Durante la primera mitad de la temporada baja, Los Angeles Lakers parecían muy decididos en añadir a la actual estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving. La franquicia angelina ya mostró interés en él antes de que ejerciera su opción de jugador. Aplicada esta, surgieron rumores de que los Lakers estaban tratando de incorporar al All-Star mediante un traspaso, aprovechando la tensa situación en la que se hallaban los Nets, con Kevin Durant pidiendo el traspaso.

Cuando esta propuesta no cuajó, las especulaciones señalaron entonces a un nuevo intento el próximo verano, momento en el que Irving se convertirá en agente libre. Sin embargo, una nueva información procedente de The Athletic rema en dirección contraria. De acuerdo con los periodistas Shams Charania, Sam Amick y Jovan Buha, Kyrie no forma parte ahora mismo de los planes de futuro de los Lakers.

Así, todo apunta a que los Lakers se encuentran enfocados en tratar de construir un equipo ganador con los jugadores que actualmente conforman la plantilla. De haber un nuevo movimiento, este apuntaría a Russell Westbrook y la posibilidad de que, finalmente, alcancen un acuerdo con los Indiana Pacers. El mismo medio también ha informado que Lakers y Pacers estuvieron muy cerca de cerrar un traspaso por el base en las vísperas del ‘Media Day‘.

Del mismo modo, no hay que descartar ningún escenario posible. Dependiendo de cómo vayan las cosas, tanto en Brooklyn como en Los Angeles, la narrativa de todas las partes involucradas podrían transformarse de nuevo en los próximos meses. Y el historial reciente de una y otra franquicia invitan a pensar, cuando menos, de forma cautelosa y el escéptica.

