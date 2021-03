(VIDEO) Los Lakers caen en el último suspiro ante los Kings sin James, Gasol y Davis

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Angeles Lakers perdieron hoy en el último suspiro ante los Sacramento Kings (123-120) en un partido que disputaron muy mermados por las bajas y sin tres de sus jugadores titulares: LeBron James, Marc Gasol y Anthony Davis., informaron este jueves medios deportivos.

Dennis Schroder y Montrezl Harrell tuvieron la opción de dar una victoria de mucho sudor colectivo a los de púrpura y oro cuando quedaban menos de 6 segundos y marchaban solo un punto abajo, pero no lograron anotar y los Kings frustraron así la remontada visitante.

A las bajas de Anthony Davis (lesionado desde mediados de febrero) y Marc Gasol (por el protocolo del coronavirus desde el martes), se unió hoy la ausencia de LeBron James, descartado por molestias en el tobillo.

