Los Lakers buscan un entrenador que maximice a Russell Westbrook

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La cúpula de Los Angeles Lakers no han tardado demasiado en percatarse de que traspasar a Russell Westbrook no va a ser tarea fácil. Una vez finiquitada su horrenda temporada, todos los dedos apuntaban al base como principal favorito a salir una vez comenzase el mercado de traspasos. Sin embargo, obtener valor a cambio de decirle adiós resulta improbable y los Lakers no quieren deshacerse de los pocos activos de futuro que les quedan para quitarse a Russ de encima. Esto entronca a la perfección con las últimas filtraciones en la búsqueda de su nuevo técnico. Según Sam Amick, la prioridad para ocupar el banquillo angelino es encontrar un entrenador que maximice las cualidades de Westbrook.

Frank Vogel y Russel Westbrook nunca llegaron a estar en una línea de pensamiento ni siquiera cercana. Son varios los rifirrafes internos que han salido a la luz para dibujar una relación de continuo tira y afloja. Al término de la temporada fue el propio Wetbrook quien dijo nunca saber lo que Vogel esperaba de él. En aquella misma rueda de prensa el jugador denunciaba que desde su llegada nunca le habían dejado ser él mismo. Y justo eso es lo que buscan ahora Los Angeles Lakers, alguien que sepa cómo hacer que Russ sea Russ.

La franquicia barajaba unos cuantos candidatos, pero solo se conocen de forma oficial sus entrevistas a Terry Stotts, Kenny Atkinson, Adrian Griffin, Mark Jackson y Darvin Ham. No es que se hayan acercado a ellos pensando en su capacidad para maximizar el rendimiento de Westbrook, pero por lo que cuenta Amick, las preguntas sobre la gestión del jugador sí están siendo una parte importante del proceso de elección.

