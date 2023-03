(VIDEO) Los Knicks suman ocho triunfos seguidos y los Nets dan la campanada en Boston

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Un fabuloso Julius Randle, con un triple ganador en el último segundo, le dio este viernes a los New York Knicks su octavo triunfo consecutivo mientras que los Boston Celtics se vieron sorprendidos en casa por unos Brooklyn Nets que firmaron una enorme remontada tras ir perdiendo de 28 puntos.

Con permiso de los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (impresionantes con 16 victorias seguidas), los Knicks son el equipo más en forma de la NBA en estos momentos y lo demostraron con un triunfo ‘in extremis’ y muy valioso ante los Heat en Miami (120-122).

El final del partido fue vibrante.

