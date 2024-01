Los Knicks siguen empeñados en dominicasno Karl Towns

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK,- Los New York Knicks no se van a detener con OG Anunoby, y de acuerdo a fuentes cercanas a la franquicia, se espera que intenten otro gran traspaso antes de la fecha límite, informó el medio The Athletic.

De acuerdo al periodista Shams Charania, el interés en Karl Anthony-Towns sigue intacto, y desde el año pasado han intentado su llegada. El interior es muy del gusto de la directiva, y creen que tienen los suficientes activos como para tratar de convencer a los T-Wolves.

En su poder tienen hasta ocho primeras rondas del Draft (cuatro son propias); contratos expiring como el de Evan Fournier, y jóvenes valores, tales como Quentin Grimes.

«Los Knicks tienen toda la flexibilidad. Mantuvieron a todos sus activos. Tienen hasta ocho primeras rondas», señaló Shams. «Espero que puedan darle prioridad a la creación de juego. Pero siempre han tenido interés en Towns», reconoció.

«Tienen las piezas, los contratos, los jóvenes… Tipos como Quentin Grimes que pueden agregarse en un traspaso», añadió el periodista.

Pero Towns no es el único objetivo de Leon Rose, ya que recientemente se han vinculado los nombres de Dejounte Murray, y nuevamente de Donovan Mitchell, aunque por éste no van a volverse locos, tal como pudo confirmar por otro lado Marc Stein.

Barrett, ¿tóxico?

Los neoyorquinos agitaban recientemente el mercado, y eso ha provocado un aluvión de informaciones a su alrededor. La última con respecto a la salida de R.J. Barrett, ya que en los Knicks se habrían arrepentido sobre su renovación, y le consideraban un «contrato tóxico».

«Voy a tratar de explicarlo… Siempre ha habido un continuo optimismo y pesimismo alrededor de Barrett. Pero en el lado pesimista siempre era lo mismo: ‘Simplemente apesta. Es un contrato tóxico’. Esa es la palabra que pude escuchar entre los directivos y los entrenadores respecto al canadiense. ‘Activo tóxico’. Como si te estuvieras comiendo su contrato», dijo el periodista Zach Lowe.

«Sin embargo, para el otro extremo, Barrett era un jugador del calibre All-Star. Alrededor de un 68% eran mensajes positivos. Barrett tiene la oportunidad de ser un gran jugador. De hecho ha tenido tramos donde lo ha sido», concluyó.

En agosto de 2022 Barrett alcanzó un acuerdo de extensión mediante cuatro cursos adicionales y 107 millones de dólares.