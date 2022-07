Los Knicks pierden fuelle en el traspaso de Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Una vez se hizo público que Donovan Mitchell estaba disponible, los New York Knicks se colocaron rápidamente como los únicos favoritos para hacerse con el escolta de los Jazz. El traspaso parecía cerca de rematarse en pocas horas, pero los días han pasado y las negociaciones se han enfriado. Esto ha provocado que Utah empiece a barajar otras alternativas para dar salida a su gran estrella y obtener la recompensa que esperan en consecuencia. Según cuenta Adrian Wojnarowski, la frecuencia de las conversaciones se ha frenado y, aunque los Knicks sigan siendo los más aventajados, ya no son los únicos competidores.

El periodista insinúa que este primer desencuentro se podría localizar en los tipos de elecciones del draft que New York pretende involucrar en el movimiento. Los Jazz han filtrado su ambición de obtener varias elecciones de primera ronda y algunos jugadores jóvenes como base de las negociaciones. No obstante, los Knicks estarían ofreciendo las elecciones que poseen de Detroit o Washington. Ambas protegidas en puestos de lotería. Utah pretende que las elecciones que entren en la operación sean las de los propios Knicks, que no están sujetas a ningún tipo de protección. Cabe indicar que una elección protegida difiere el pago de la misma un año, lo que indica que los Jazz pretenden obtener jugadores jóvenes asegurados en el corto plazo.

Aprovechando este hiato, los Miami Heat han sido los primeros en meter cabeza por Mitchell. La oferta de Pat Riley estaría centrada en Tyler Herro. Quizás el mejor jugador que pueda recibir Utah en el traspaso. Sin embargo, los de Florida carecen de elecciones del draft que ofrecer, lo cual debería borrarles de la puja.

