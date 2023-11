Los Knicks pedirán una millonaria indemnización a los Raptors

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Nuevo capítulo del culebrón espionaje entre New York y Toronto. Para ponernos en contexto, lo primero es recordar que los Knicks demandaron en agosto a los Raptors porque un empleado de la organización neoyorquina (y fichado por la canadiense) habría enviado documentos confidenciales a sus nuevos jefes cuando aún formaba parte de la franquicia de la Gran Manzana. Ahí empezó este lío que por ahora no parece tener una resolución cercana.

Escuchada la argumentación de los Knicks, desde Canadá respondieron alegando que la denuncia al calificarla no tenía fundamento y que no era más que un truco de relaciones públicas. Por ello, pidieron que el Tribunal se inhibiera de tomar una decisión y que fuese el comisionado de la NBA, Adam Silver, quien hiciese se árbitro para dirimir responsabilidades. Pues bien, desde MSG Sports se niegan rotundamente a ello.

Según ha podido saber ESPN, los Knicks han presentado un anexo a la demanda en respuesta a los Raptors. En el escrito, se argumenta que Silver no debería ser la persona que arbitrara el desacuerdo entre los equipos. Así lo expresan: «Fuimos víctima de un robo de archivos confidenciales y de propiedad, lo que es una clara violación del derecho penal y civil, y seguimos confiando en que el Tribunal decidirá a nuestro favor en este asunto».

En cuanto a los argumentos para excluir al comisionado, señalan el hecho de que un propietario minoritario de los Raptors, exactamente Larry Tanenbaum, es actualmente Presidente de la Junta de Gobernadores, teniendo así potestad en el trabajo de Silver; incluso en lo respectivo a su salario. Además, recalcan que entre ambos tienen una relación de amistad que hace imposible que el comisionado pueda decidir en este asunto.

Lo que pedirán

Analizados los hechos y comprobado con exactitud qué documentos fueron sustraídos, desde los Knicks señalan que tienen la intención de demostrar en el juicio que los daños relacionados con el presunto robo de propiedad intelectual superan los 10 millones de dólares. Ya sea más o menos coincidencia, esos 10 millones de dólares suponen la cifra máxima con la que Adam Silver puede imponer un multa a un equipo, según recoge el texto de constitución de la NBA.

Lo que dice la NBA

Si hasta ahora la Liga se ha mostrado reacia a mediar en el conflicto, no parece que tal determinación vaya a cambiar. Desde hace meses el plan es dejar que sea la Justicia la que decida si les compete a ellos decidir, o si es la propia NBA la que debe resolverlo internamente. Hasta que tal punto no quede claro, desde la Liga se mantendrá un actitud de calma. Más claro: solo si no hubiese más salida, serían parte del asunto.