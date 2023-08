Los Knicks no pierden de vista a Joel Embiid

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Hace un mes era Keith Pompey de Philadelphia Inquirer quien nos ponía sobre la pista y parece que esta no iba desencaminada. En aquel momento el periodista de Pensilvania anunciaba que los New York Knicks tenían los activos necesarios para oferta por Joel Embiid de manera inmediata; hipótesis que se basaba en el supuesto de que el pívot pidiese el traspaso en algún momento de esta temporada. Pues bien, por ahora no hemos llegado a ese límite, pero parece que algo se está cocinando.

Si cuando James Harden solicitó salir de los 76ers los analistas apuntaban a lo que necesitaban estos para rodear bien al MVP de 2023, la narrativa ha ido variando en las últimas fechas hasta el punto de que se empieza a ver como algo posible que Embiid termine por elegir el mismo camino, si bien no sería algo inmediato.

Ante tal escenario en ciernes, Matt Ehalt de New Yok Post señala que los neoyorquinos mantienen posados sus ojos sobre la estrella de los Sixers. Es obvio que no son los únicos interesados ni mucho menos, pero sí uno de los mejor posicionados para ir con todo y convencer al pívot camerunés de que jugar en la Gran Manzana es la mejor opción para continuar su carrera.

Si se da el caso de que Embiid se pone a tiro, no podemos ignorar la relación entre Leon Rose, presidente de la franquicia de Nueva York, y el center, quien fue representado por el ejecutivo de los Knicks en el inicio de su carrera. Esa conexión podría facilitar las cosas ante una competencia que sería feroz, ya que la confianza entre ambos agilizaría sin duda el diálogo entre las partes.

Por último, y no menos importante, los Knicks tienen las piezas y los activos como para plantear un traspaso por una súper estrella. Al contrario de lo que le está ocurriendo a Miami Heat con Damian Lillard o a Los Angeles Clippers con James Harden, en la Gran Manzana cuentan con jugadores y pick que podrían dar lugar a un traspaso justo (incluso ventajoso) para los 76ers. Además, y centrándonos en clave neoyorquina, incorporar a Embiid les colocaría donde tanto tiempo llevan deseando: en la élite para ser un verdadero contender.