Los Knicks no están interesados en Karl Towns

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Knicks han descartado cualquier operación de traspaso por Karl Anthony-Towns, confirmaron fuentes del medio The Athletic.

En los primeros días de la agencia libre se especulaba en un posible interés de los Knicks en Towns, representado por la agencia CAA, y que está estrechamente vinculado a su presidente de operaciones Leon Rose.

Pero nada más lejos de realidad. Se acabaron las «operaciones suicidas» en Nueva York con Rose a los mandos. Ya lo dejó claro el pasado verano con Donovan Mitchell, y lo ha vuelto a demostrar en éste con Zach LaVine y recientemente con el citado Towns. Se acabó regalar rondas y/o jóvenes activos por jugadores «inflados» o con cierto renombre que luego no funcionan (véase Andrea Bargnani).

Respecto al futuro del pívot en Minneapolis, con la presencia de Gobert y la reciente extensión de Naz Reid, ¿realmente hay hueco para todos? Quizás opten a probar el experimento una campaña más, y si finalmente no funciona, esperar al mercado de 2024 para sopesar a quién traspasan de los dos.

Salarios astronómicos

Gobert: 3 años adicionales y 132 millones de dólares

Towns: 5 años adicionales y 260 millones dólares (temporada 2027-28 opcional para el jugador)

Naz Reid: 3 años adicionales y 42 millones de dólares (temporada 2025-26 opcional para el jugador)

