Los Knicks firman un acuerdo de varios años con Jericho Sims

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los New York Knicks promocionarán a Jericho Sims tras haber alcanzado con él un nuevo acuerdo para las próximas tres temporadas, según ha informado el periodista de The Athletic, Shams Charania. El montante económico rondará una cifra total de alrededor de seis millones de dólares, mientras que los últimos dos años no estarán garantizados. El medio SNY había compartido a finales de junio la intención de asegurar la continuidad del center bajo un acuerdo estándar.

Tras ser seleccionado en la 58ª posición del draft de 2021, Sims completó su primera temporada en la NBA mediante un acuerdo dual firmado en agosto del pasado año. Después de apenas contar con minutos en la primera mitad del curso, el pívot logró cierta regularidad en el tramo final del mismo, en el que disfrutó de cinco titularidades. Sus números totales ascendieron hasta los 2,2 puntos y 4,1 rebotes en 13,5 minutos por encuentro. De este modo, Sims, de 23 años, proporcionará profundidad y juventud a un puesto en el que ya figuran el recién renovado Mitchell Robinson e Isaiah Hartenstein, quien alcanzó un acuerdo con los Knicks nada más arrancar la agencia libre.

