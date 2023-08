Los Knicks demandan a los Raptors por espionaje

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Puede sonar a película, pero ha pasado tal cual. Los New York Knicks han presentado una demanda contra los Toronto Raptors, miembros de la organización canadiense y un ex empleado de los propios Knicks, al entender que «obtuvieron información patentada de manera ilegal y posteriormente la revelaron; informa SportsNet New York.

El germen de los hechos estaría en el ex empleado del equipo Ikechukwu Azotam, quien ha trabajado para los neoyorquinos entre 2020 y 2023 antes de cambiar de puesto para marcharse este verano a Toronto. Según una copia de la demanda, la cual fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan y obtenida por ESPN, los Knicks afirman que tal persona envió a los Raptors miles de archivos confidenciales, incluidos informes de juego, un libro de preparación para la temporada 2022-23, archivos de exploración en video, investigación de rivales y otros, una vez que los Raptors se pusieron en contacto con él para reclutarlo.

La acusación contra Azota, quien trabajó en New York como asistente del coordinador de video y luego como director de video/análisis/asistente de desarrollo de jugadores, atañe a violar una cláusula de confidencialidad en un acuerdo laboral. En cuanto a los Raptors, les acusan de dirigir los pasos de Azotam y beneficiarse a sabiendas de los actos ilícitos de este.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

Centrándonos en la organización canadiense, los Knicks alegan que esta «conspiró para utilizar la posición de Azotam como miembro actual de los Knicks para canalizar información patentada a los Raptors y ayudarlos a organizar, planificar y estructurar el nuevo personal de entrenamiento y de operaciones de video», afirma la demanda, en la cual figuran los nombres del head coach de Toronto, Darko Rajaković, así como del entrenador de desarrollo de jugadores, Noah Lewis, y otros 10 empleados.

Respecto a lo que esperan lograr los Knicks con esta denuncia, piden que se determinen daños y perjuicios no especificados, que los Raptors se abstengan de utilizar la información confidencial obtenida de los Knicks y que Azotam no pueda obtener ningún beneficio como resultado de su apropiación indebida y actos ilícitos.

Cronología de los hechos

Fue en julio de 2023 cuando Azotam informó a los Knicks sobre la oferta de los Raptors.y que pensaba aceptarla. Habría sido casi a la vez cuando el empleado habría empezado a reenviar información patentada desde su cuenta de correo laboral a la personal, y de ahí al personal de los Raptos. Además, habría usado su acceso a servicios contratados por los Knicks con Sinergy Sports para crear y transferir a los Raptors más de 3.000 archivos con información y datos de vídeo.

El día en el que los Knicks tuvieron constancia de lo ocurrido fue el 15 de agosto de 2023, justo el día después de que Azotam se marchase de la organización neoyorquina. Se calcula que en total compartió ilegalmente 3.358 archivos de vídeo.

Respuesta de los Raptors

Maple Leaf Sports & Entertainment, propietario de los Raptors, así como la organización en sí, han respondido a la demanda con un comunicado conjunto en el que se expresan en los siguientes términos:

«MLSE y los Toronto Raptors recibieron una carta de [Madison Square Garden] el jueves de la semana pasada informándonos sobre esta queja. MLSE respondió con prontitud, dejando clara nuestra intención de llevar a cabo una investigación interna y cooperar plenamente. No se ha informado a MLSE que se estaba presentando o se presentó una demanda después de su correspondencia con MSG. La compañía niega enérgicamente cualquier participación en los asuntos alegados. MLSE y los Toronto Raptors se reservarán más comentarios hasta que este asunto se haya resuelto a satisfacción de ambas partes», sentencia.