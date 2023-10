Los Knicks, atentos a Karl-Anthony Towns

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En New York están contentos con lo que tienen, pero en ningún caso renuncian a dar un paso más. En semanas pasadas se ha hablado de las opciones de que Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid acabasen llegando a los Knicks. Sin embargo, hay un opción más factible y que no pierden de vista: Karl-Anthony Towns.

Así es. El pívot de Minnesota pasa por un momento complicado tras una campaña 2022-23 en la que solo pudo jugar 29 partidos y en la que se puso en duda –varias veces– si podía compartir pista con Rudy Gobert. Ante tal escenario, no han sido pocos los rumores sobre un hipotético traspaso del center; es más, en el mes de junio fue Eric Pincus de Bleacher Report quien señaló que Towns podía tener las horas contadas en los Timberwolves.

Siguiendo esa pista, y también al inicio del verano, desde The Athletic afirmaban que estaba descartado que los Knicks se moviesen para conseguir al jugador de 27 años, afirmación que ahora refuta Stefan Bondy de New York Post, quien recalca que los de la Gran Manzana están siguiendo con detenimiento la situación del pívot.

Aunque hablar de un traspaso es quizás muy precipitado, sí hay pistas que indican que no sería del todo descabellado que se produjese. Desde el citado medio neoyorquino explican que más allá de las cualidades de Towns, las cuales interesan por su amplio abanico ofensivo, es el propio head coach del equipo, Tom Thibodeau, quien ve con buenos ojos volver a entrenar a un jugador que conoce bien por la etapa que compartieron en la franquicia de Minneapolis.

¿Encajaría Towns en los Knicks actuales? Desde hace tiempo la gerencia se ha centrado en añadir piezas con un carácter muy definido hacia la face defensiva del juego, como son los casos de Josh Hart y Donte DiVincenzo. Quizás entiende que con ese campo cubierto, ha llegado el momento de dar un paso al frente en ataque. Si es así, puede que Towns les ayude a ser un mejor equipo –si es que termina llegando–.