(VIDEO) Los Kings de Jordi Fernández tumban a los Nuggets

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Los Sacramento Kings, con el español Jordi Fernández en el banquillo ante la ausencia de Mike Brown, lograron este miércoles un espectacular triunfo por 127-126 ante los Denver Nuggets, que fueron alcanzados al mando de la Conferencia Oeste de la NBA por los New Orleans Pelicans.

Los Kings vengaron la derrota sufrida en casa el martes ante los Nuggets y remontaron 19 puntos de desventaja en el tercer período ante los de Colorado para triunfar por 127-126, con Jordi Fernández en el banquillo. El español dirigió su tercer partido en la NBA y suma dos victorias por un solo revés.

Domantas Sabonis, que jugaba con molestias en el pulgar de una mano, selló un doble doble de 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Malik Monk aportó 33 puntos. También para los Kings, De’Aaron Fox contribuyó con 31 puntos y trece asistencias.

