Los Jazz tienen más ofertas en firme por Donovan Mitchell

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Desde que los Jazz comenzaron a escuchar ofertas por él hace ya más de un mes, los New York Knicks han emergido como el destino más probable para el tres veces All-Star. De hecho, esta misma semana el medio The Athletic informó que ambas franquicias han retomado las negociaciones tras varias semanas de una casi absoluta inactividad. No obstante, las discrepancias entre las gerencias siguen siendo palpables, por lo que, a priori, no se espera que se cierra un traspaso de forma inminente.

En New York están jugando con la baza de verse como el mejor pretendiente al no haber otra franquicia que pueda poner tantos activos sobre la mesa. Una postura confiada que tendrán que gestionar con cuidado pues otras franquicias están al acecho de Mitchell, cuyo futuro está lejos de Salt Lake City.

El periodista Spence Checketts ha revelado que sus fuentes señalan que el escolta será traspasado «casi con un 100% de seguridad» antes de que comience la temporada 2022-23. Añade, además, que Danny Ainge y Justin Zanik han recibido otras ofertas por su máxima estrella que gustan mucho, más allá de la procedente de La Gran Manzana.

Así, los Knicks no solo tienen una dura competencia por Mitchell, sino que Checketts sugiere que los Jazz estarían dispuestos a aceptar una de esas ofertas de terceros equipos interesados. No obstante, que no se haya cerrado nada todavía sugiere que ninguna de estas propuestas ha alcanzado todavía el grado de deseo de la gerencia de los Jazz.

Checketts no desveló el nombre de las franquicias que han ofertado en firme por Mitchell, pero todo apunta, según la última información de los periodistas Tony Jones y Shams Charania, que podrían venir desde Washington y Charlotte.

