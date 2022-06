Los Jazz querían desesperadamente que Quin Snyder continuara con el equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Quin Snyder ha provocado un terremoto en Utah. Su adiós, el cual se venía masticando semanas, choca frontalmente con el plan de presente que tenían los Jazz, el cual pasaba sin duda alguna por continuar con él en el banquillo. No lo decimos nosotros. No lo dicen los informes de periodistas reputados. Es Danny Ainge, CEO de la organización, quien lo expresa tajantemente.

«Quin y yo hemos pasado las últimas semanas hablando sobre muchos temas diferentes. Creo que está bastante claro, queríamos desesperadamente que se quedara. De igual modo, yo mismo dejé de entrenar y de ocupar el cargo de general manager en Boston tras 18 años, así que confío en que Quin sabe mejor que nosotros lo que es mejor para él y su familia», comenta en rueda de prensa.

No es una sorpresa. El verano pasado la franquicia de Salt Lake City intentó cerrar una extensión de contrato con Snyder, propuesta que repitieron una vez concluida para ellos la actual campaña. No era un requisito, pero sí un deseo. A Snyder le restaban dos años de contrato y en Utah estaban decididos a que continuase aunque no renovara. Finalmente fue el propio técnico quien rompió el lazo con un equipo al que ha llevado a playoffs en las seis últimas campañas.

Ahora se abre una nueva etapa, una en la que Utah quiere acertar por encima de los tiempos. El propietario del equipo, Ryan Smith, asegura que no se precipitarán en el proceso de búsqueda. Ainge por su parte comenta que el casting será diferente a los que realizó como jefe de la oficina de los Celtics, donde contrató a Doc Rivers y Brad Stevens.

«Hay muchos nombres que conozco y con los que estoy familiarizado en el mundo de los entrenadores. Este será un proceso muy diferente a los dos anteriores, y probablemente más completo», señala.

