Los Jazz no escuchan ofertas por Mike Conley

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Muchos rumores comerciales señalarán a la ciudad de Salt Lake City a medida que se acerca el cierre de mercado de febrero, principalmente ahora que los Utah Jazz han perdido fuelle y consistencia en la Conferencia Oeste.

No obstante, la gerencia se ha mostrado, de momento, reticente a incluir a algunos de sus jugadores más valiosos en las negociaciones comerciales. De acuerdo con el periodista de ESPN, Brian Windhorst, los Jazz han rechazado cualquier llamada recibida por Mike Conley y se han negado a incorporarlo en las conversaciones.

Los Jazz emergieron como los grandes vendedores de la temporada baja al desprenderse de las que eran sus dos máximas estrellas, Donovan Mitchell y Rudy Gobert. De hecho, el propio Conley estuvo vinculado a numerosos rumores comerciales a lo largo del verano y diversas informaciones han sugerido que podría salir antes del trade deadline. No obstante, este nuevo reporte sugiere que, por ahora, Danny Ainge y Justin Zanik no consideran esa posibilidad.

El equipo dirigido por Will Hardy comenzó el curso a un gran nivel, lo que les permitió, incluso, liderar la clasificación. Desde entonces, sus problemas defensivos les han hecho caer hasta la décima posición del Oeste, aunque su récord (19-20) y su buen juego desplegado invitan al optimismo. De hecho, el propio Ainge declaró el pasado mes de noviembre estar gratamente sorprendido con el rendimiento del equipo.

Por su parte, Conley, de 35 años, está lejos ya de sus mejores años en Memphis aunque sigue siendo un base titular valioso para los Jazz. En el presente curso promedia 9,9 puntos y 7,5 asistencias en los 28 encuentros que ha disputado. No obstante, su futuro en Salt Lake City no está garantizado y habrá que esperar hasta el 9 de febrero para conocer si, finalmente, hace las maletas o no. Este curso se embolsará 22,6 millones de dólares. De los 24,3 millones estipulados para la próxima campaña, solo 14 estarán garantizados.

