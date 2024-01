Los Jazz no confían en Collin Sexton y tantean a su sustituto

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.-Solo dos partidos de pretemporada ha necesitado el entrenador jefe de los Utah Jazz, Will Hardy, para sacar las primeras conclusiones respecto a los jugadores que formarán parte de manera habitual en la rotación.

Decidir cuál será el base titular del equipo durante el arranque de la temporada regular se presentaba como una de las prioridades a abordar durante el ‘training camp’. Y uno de los candidatos parece haber agotado su crédito.

De acuerdo con el periodista de Salt Lake Tribune, Andy Larsen, Collin Sexton «ha decepcionado enormemente» a los Jazz, quienes le veían como el base titular del equipo. En sus dos primeros compromisos de la pretemporada, Sexton solo ha anotado 2 de los 11 intentos a canasta realizados tras salir en el quinteto inicial, además de sumar cinco pérdidas de balón y devolver un -18 en pista. Peor que los números en frío ha sido la detección de los mismos errores que le han acompañado a lo largo de su carrera.

Así, los Jazz estarían tanteando la incorporación de otro base capaz de causar un impacto inmediato en el equipo hasta que Keyonte George, la gran promesa futura de la franquicia, tenga más rodaje y se haya adaptado a los menesteres propios de la posición. Según el propio Larsen, Malcolm Brogdon es una de las opciones que baraja la gerencia de Salt Lake City, quien tampoco cierra las puertas a la llegada de otro jugador de mayor categoría si se pone a tiro. La franquicia estuvo dispuesta a dar dos primeras rondas a Portland por Jrue Holiday, pero el jugador y el agente no se comprometieron a renovar con los Jazz en caso de darse un traspaso.

Los Warriors descartan a Howard y el pívot contesta

Por lo tanto, la gerencia no planea ningún movimiento inminente y esperarán a ver cómo se desarrolla el tramo inicial de la temporada y las posibles oportunidades que aparezcan. No obstante, el futuro de Sexton se aleja de Utah, donde ya le colocaron el cartel de transferible en verano a la espera de su evolución como jugador. Una mejoría que, de momento, no se ha producido.