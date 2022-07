Los Jazz insisten en que no quieren a R.J. Barrett

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Las negociaciones entre New York Knicks y Utah Jazz por Donovan Mitchell se encuentran aparentemente paralizadas. A pesar de que varios medios han sugerido en las últimas dos semanas que la operación está cerrada a falta de finiquitar varios flecos, lo cierto es que fuentes más fiables como Adrian Wojnarowski o Shams Charania han señalado que las negociaciones podrían prolongarse incluso varios meses más.

Ha habido todo tipo de rumores y propuestas de paquetes comerciales, pero en lo que todos los insiders parecen coincidir es que el número de rondas del draft involucradas emerge actualmente como el principal punto de distensión entre las oficinas principales de ambas franquicias.

Al parecer, Leon Rose no está dispuesto a sacrificar el futuro de los Knicks en la operación, mientras que Ainge se ha plantado en una idea de paquete de activos bastante ambiciosa. De acuerdo con el periodista de Sports Illustrated, Chris Mannix, muy próximo al CEO de los Jazz, Ainge tiene muy claro lo que desea recibir por Mitchell y esperará a que esta oferta se materialice aunque «tenga que esperar hasta el trade deadline«.

Mientras este tira y afloja prosigue, con otros equipos como Miami Heat, Brooklyn Nets o Los Angeles Lakers a la espera de poder rascar algo, nuevos reportes insisten en informaciones compartidas previamente. Según ha señalado el periodista de Bleacher Report, Jake Fischer, los Jazz no querrían recibir a R.J. Barrett desde New York. ¿El motivo? Tanto Ainge como el general manager, Justin Zanik, no desean incorporar a un jugador con una renovación por el máximo en el horizonte más próximo. Una postura que también podría poner en riesgo una potencial operación con Miami Heat, pues Tyler Herro se encuentra en una posición similar: aspira a una extensión de contrato por el máximo salarial de cara a comenzar en el curso 2023-24.

En todo caso, esta exigencia no será, ni mucho menos, mal recibida por parte de las oficinas de New York, pues desde un inicio se informó que los Knicks no estaban dispuestos a poner sobre la mesa a Barrett en las negociaciones por el escolta de los Jazz.

