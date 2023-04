Los Jazz confían en Lauri Markkanen para el largo plazo

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- El alero de los Utah Jazz, Lauri Markkanen, fue uno de los dos jugadores que la franquicia catalogó como intocables antes del cierre de mercado de febrero, junto al ‘rookie’ Walker Kessler. Si aquel fue un primer indicio de los planes de la gerencia respecto a su estancia en la organización, esta se ha encargado expresamente de compartir su confianza en él.

En una extensa entrevista con el periodista del medio HoopsHype, Michael Scotto, el internacional finés declaró que el jefe de oficinas de los Jazz, Danny Ainge, habló expresamente con él para decirle que puede comprarse una casa en Utah, confirmando así la intención de mantenerlo en el proyecto a largo plazo.

«Sí, me sentí bien al saber eso», comenzó Markkanen. «Sé que esto es un negocio y que aún podría ser traspasado si llega el trato correcto, pero definitivamente me hizo sentir bien el escuchar eso. […] Fue una gran sensación el obtener esa aprobación por parte de las oficinas principales.»

Markkanen, quien fue seleccionado en la séptima posición del draft de 2017, completó sus primeras cuatro temporadas en la NBA con los Chicago Bulls antes de ser traspasado a Cleveland en 2021. Tras una prometedora temporada en Ohio, el alero fue enviado a los Jazz como parte del traspaso por Donovan Mitchell.

Así, Markkanen ha recibido esta reunión con Ainge como la oportunidad de asentarse definitivamente en la NBA. «Ha sido mucho trabajo duro y lucha contra la adversidad. Creo que eso es lo más importante que se puede agradecer. Tuve algunos años malos en Chicago. No todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Cuando llegué a Cleveland, creo que mi carrera volvió a subir un poco. Luego, este último año ha sido genial con el EuroBasket y esta temporada. Me enorgullezco mucho del trabajo duro y de no dejar de creer en mí en los momentos difíciles. Mi familia siguió creyendo y yo también. Es aún mejor tener un año así. Espero poder repetirlo. No todo van a ser altibajos a lo largo de tu carrera. La carrera de cada uno es diferente.»

Ahora, el jugador afronta los partidos finales de la temporada con muchas posibilidades de recibir el premio al Jugador Más Mejorado: sus guarismos han aumentado desde los 14,8 puntos y 5,7 rebotes en 30,8 minutos de la pasada campaña a los 25,6 puntos y 8,6 rebotes en 34,4 de la presente, a lo que hay que sumar su aparición en el All-Star Game como titular.

«Creo que sería estupendo [ganar el MIP]. La temporada regular está a punto de terminar y empiezo a oír esas cosas,… sería un trofeo muy guay para tener en casa. Me enorgullezco mucho del trabajo duro y, al igual que llegar a ser All-Star, saber por lo que he pasado y ser capaz de recuperarme de ello significaría mucho para mí. Ojalá lo consiga. Sería genial.»

Relacionado