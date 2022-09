Los Jazz aseguran tener un plan para formar un equipo campeón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Las ventanas de aspiración real al anillo suelen ser efímeras. Quizás los Jazz hayan gozado de ella desde 2018, año de eclosión de Mitchell, hasta 2021, curso en el que quedan primeros de temporada regular pero vuelven a caer en playoffs con estrépito y dañados por las lesiones. Lo de este curso sabía ya a último aliento, y habiendo fichado a Danny Ainge como presidente de operaciones a inicios de año, era de esperar un cambio drástico. Utah ha pasado de aspirar al factor cancha en el Oeste a entrar en una reconstrucción profunda que les tendrá un tiempo navegando por los bajos fondos. Pero su cúpula directiva tiene «un plan para ayudarnos a formar un equipo campeón» en palabras de Ainge.

Hasta el momento el trabajo del mormón y su equipo no es demasiado complejo. Él mismo lo sabe, admitiendo que poder dar salida a Gobert y Mitchell con años de contrato por delante facilitan mucho la acumulación de capital a futuro. Sin embargo, acumular rondas del draft y talento joven que no se atisba diferencial no es lo complicado. Lo escabroso es convertir eso de nuevo en un equipo candidato a todo. «Nos llevará tiempo construir nuestra plantilla. Sabemos el arduo trabajo que tenemos por delante y estamos comprometidos a llevarlo a cabo».

Junto al presidente de operaciones comparecía también su mano derecha, Justin Zanik. El general manager se muestra entusiasmado por la llegada de Agbaji, Sexton y Markannen. «Los aficionados los van a amar». Probablemente tarden más de lo que proyecta Zanik con sus palabras. Pues no parece que los Jazz siquiera vayan a tener mucho amor propio en el futuro inmediato. De los que no ha dicho palabra es de los veteranos que aún siguen en el equipo esperando una salida.

