Los ingresos de la NBA han caído un 10% en la temporada 2019-20

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ya conocemos hasta qué punto ha afectado económicamente a la NBA tanto la crisis con China por el tweet de Daryl Morey como la pandemia de coronavirus. Según datos obtenidos por ESPN y que han sido puestos en conocimiento de los equipos, los ingresos de la Liga en la temporada 2019-20 cayeron un 10% para situarse en los 8.300 millones de dólares.

Como era esperado, el mayor golpe ha llegado al no tener aficionados en los pabellones. Para ser exactos se habrían dejado de ingresar 800 millones de dólares en entradas y otros 400 en merchandising, los cuales hay que sumar a los 200 millones de recorte por el problema con China. Las cifras son elevadas sí, pero lo que preocupa en el seno de la NBA es que pueden quedar en poca cosa comparado con lo que puede vivirse en el curso 2020-21.

Para que los equipos tengan claro a qué se enfrenta la competición, esta ha puesto en su conocimiento que si la próxima campaña se desarrollase plenamente sin público en estaríamos hablando de una pérdida proyectada del 40% de los ingresos, o lo que es lo mismo, de aproximadamente 4 mil millones de dólares.

Estas cifras salen a la luz de manera coincidente con la negociación que llevan a cabo NBA y Sindicato de Jugadores de cara a determinar cómo se modifica el Convenio Colectivo para situar el límite salarial y de impuesto de lujo para la temporada venidera. Según cálculos de ESPN, si NBA y NBPA hubiesen seguido la fórmula habitual, el tope salarial habría caído de los 109 a los 90 millones de dólares, un descenso que habría supuesto que muchos equipos tuviesen que desprenderse de contratos para no gastar enormes cantidades en impuesto de lujo; y a su vez, esto habría paralizado el mercado.

Números artificiales

Esa es la determinación que se ha tomado. Entendiendo que un descenso de 19 millones de dólares no haría sino perjudicar aún más a la competición, la negociación está centrándose en inflar artificialmente el tope para mantenerlo en 109 millones de dólares. La manera de compensar tal movimiento sería destinando un mayor porcentaje del salario de los jugadores (habitualmente del 10%) en un fondo de garantía. Si al acabar el ejercicio los salarios exceden lo que les correspondería por ingresos, parte o la totalidad del fondo se destinaría a los equipos. Este plan no termina de convencer al Sindicato de Jugadores porque podría perjudicar a un grupo de jugadores al ver cómo la compensación no se produce repartida en varios años.