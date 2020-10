Los Indios no ejercen opciones de Carlos y Domingo Santana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND – Los Indios de Cleveland no esperaron hasta la fecha límite del domingo para tomar las últimas decisiones con respecto al roster antes del comienzo del movido período del receso de temporada. La Tribu tenía varias opciones en la mesa.

Los Indios ejercieron la opción del puertorriqueño Roberto Pérez, valorada en US$5.5 millones y declinaron la de los dominicanos Carlos Santana y Domingo Santana, además de la de Brad Hand.

Carlos no podía estar más emocionado de regresar a Cleveland en el 2019, tras pasar un año en Filadelfia. Dijo que su temporada de todoestrella fue producto a la comodidad de sentirse en casa. Pero el dominicano viene de un 2020 complicado y el precio de US$17.5 está fuera del alcance de la Tribu.

Sin embargo, eso no significa que Santana no se quede en Cleveland. Tendrá que analizar las ofertas que tenga en el mercado de agentes libres, pero a su edad (tendrá 35 años para el comienzo de la próxima temporada) junto a unos promedios de .199/.349/.350 del 2020, puede que no haya tanto interés. En ese caso, los Indios podrían encontrar la forma de traerlo de regreso para el 2021.

Con Domingo no hay sorpresas. El dominicano no demostró tener el poder que buscaba la Tribu para el medio de la alineación. Fue enviado a la sede de entrenamiento alterno del equipo en septiembre y se esperaba que no fuera ejercida su opción de US$5 millones para el 2021.