Los Indios hacen donativos en Caguas y Mayagüez de cara a su serie en Puerto Rico

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN- Los Indios de Cleveland anunciaron que los jugadores del equipo han donado un total de US$36,800 a entidades en las ciudades de Caguas y Mayagüez, como parte del esfuerzo por ayudar a Puerto Rico tras el paso del Huracán María en septiembre pasado.

Los Indios y los Mellizos de Minnesota se encuentran en Puerto Rico para una serie de dos partidos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan el martes y el miércoles.

El lunes, el torpedero estelar de los Indios, Francisco Lindor, realizó una clínica en la misma escuela a la que asistió de niño en la localidad de Gurabo. Allí, le hizo la donación de US$18,400 de manera formal a la preparatoria Nuestra Escuela, con sede en Caguas. El dinero se utilizará para restaurar el programa deportivo de la escuela donde estudió Joe Colón, quien lanzó por los Indios en el 2016. En particular, los fondos serán destinados a mejorías en los terrenos de juego y la compra de nuevos útiles, entre otras cosas.

“Nuestra comunidad está bien agradecida con los Indios de Cleveland por elegirnos”, dijo la directora de la institución, Ana Yris Guzmán.

La otra mitad de los donativos-que en su totalidad representan lo que recibió cada jugador de los Indios por la participación del equipo en los playoffs del año pasado–será para la entidad Extra Bases, una organización no gubernamental fundada por el ex ligamayorista puertorriqueño Carlos Delgado. Los US$18,400 destinados a Extra Bases serán para el Albergue Jesús de Nazaret, un hogar en Mayagüez para niños víctimas del abuso. En particular, el dinero será para reconstruir el terreno de béisbol de la institución y para la compra de nuevos útiles deportivos.

Mayagüez es el pueblo natal del receptor de los Indios, Roberto Pérez.

“En Extra Bases, estamos bien contentos de ser un facilitador en esta gran iniciativa de los Indios de Cleveland”, dijo Delgado. “Sabemos del buen trabajo de Hogar de Niños Jesus de Nazaret en Mayagüez. Espero que esta donación ayude a crear consciencia de que no debe existir el abuso infantil en el mundo”.

