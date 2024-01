(VIDEO) Los Indiana Pacers vuelan con su noveno triunfo en diez partidos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Los Indiana Pacers sumaron el viernes su noveno triunfo en los últimos diez partidos al derrotar en Atlanta a los Hawks por 108-126., informó este sábado la prensa local.

Especialmente valiosas para los Pacers han sido las tres últimas victorias, ya que llegaron desde que su estrella Tyrese Haliburton se lesionó con una distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Así, Indiana venció a los Boston Celtics el día que el base se tuvo que retirar lesionado en la primera mitad, doblegó posteriormente a los Washington Wizards y esta noche se impuso a los Hawks.

