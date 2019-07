“Los Incomprendidos” llegará a The Alley para presentar una historia original con un elenco de primera

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.-El teatro dominicano continúa creciendo y cada vez se suman más historias en las que los productores, directores y actores lo demuestran, es el caso de “Los Incomprendidos” una historia dominicana original de Ismael Almonte, escrita por Mary Helen Ferreira, que estará en escena los días 19, 20 y 21 de julio en The Alley en Downtown Center.

El pasado lunes se dieron a conocer los detalles de la propuesta teatral que ha reunido a Sabrina Gómez y Miralba Ruiz, ambas haciendo su regreso a las tablas después de mucho tiempo, junto a ellas se encuentra el reconocido actor de cine y teatro Francis Cruz y completa el elenco el joven talento Ismael Almonte, actor, productor e ideólogo de la historia que es dirigida por la experimentada directora y actriz Ruth Emeterio, basándose en un guion escrito por Mary Helen Ferreira.

La rueda de prensa llevada a cabo en el atrio central de Downtown Center junto a los amigos de la prensa, patrocinadores y relacionados, se realizó con un estilo de “Talk Show” donde su conductora Gabi Desangles dio la bienvenida a los cuatro personajes que componen la historia, y los cuales expusieron su caso a los presentes y anteriormente por medio de la cuenta oficial de Instagram, donde los seguidores aconsejaron según su punto de vista a cada uno de ellos.

La historia se desarrolla en la sala de espera del distinguido doctor Gutiérrez, eminencia de la cardiología, especializado en cirugía cardiotorácica. Todo comienza cuando se encuentran cuatro personajes desconocidos que se ven obligados a pasar la tarde juntos. Adriana una joven de 34 años que le tiene miedo al compromiso, y que llega en busca de su prometido quien se encuentra en medio de una intervención quirúrgica, Cecilia una peculiar secretaría cristiana y resentida, que atraviesa un divorcio, Agustín un joven veinteañero que sufre de constantes ataques de pánico, y tiene miedo de tener sexo, y Don Juan un señor hipertenso que se compara con Brad Pitt, y que a sus 55 años nunca se ha enamorado. Todos aprenden a lidiar con sus miedos cuando la vida los pone en una situación de peligro, un código rosa.

Durante el evento la psicóloga y terapeuta Katiuska Suárez habló de cada una de las crisis por las que pasa cada personaje, aconsejándolos desde el punto de vista profesional, puesto la historia aborda temas que indiscutiblemente pasan en la vida real y que desde la perspectiva de su guionista cada caso se relaciona, haciendo que estos puedan tener o no una conexión personal.

La directora de la obra, Ruth Emeterio se dirigió a los presentes y dijo que: “Los Incomprendidos es una obra muy profunda, que trabaja mucho el tema de la sicología de los personajes y también de lo existencial de nosotros como seres humanos, una propuesta muy novedosa y fresca. Ha sido todo un reto para mí porque estoy acostumbrada a trabajar con personas que se dedican al oficio del teatro, para mi trabajar con Miralba y Sabrina, que viene del mundo de la comunicación ha sido de gran experiencia y me he sentido muy bien de cómo ellas han correspondido a mis exigencias, lo digo porque Ismael y Francis ya tiene tiempo en este oficio. La gente va a disfrutar de una pieza donde se va a reír y también va a reflexiona, donde van a ver actores comprometidos con la escenografía, con el trabajo de ellos, con su discurso, creo que quien entrara a la sala no saldrá igual”.

Así mismo Ismael Almonte, productor, ideólogo y actor de la obra expresó que: “Con Los Incomprendidos marcamos un hito en nuestra industria, después de muchos años sube a las tablas una obra que es 100% dominicana, con un lenguaje neutro, una comedia con un humor negro, que sin dudas, los dominicanos van a disfrutar de principio a fin. El montaje está lleno de sorpresas. Y me crea mucha ilusión estar rodeado de amigos talentosísimos, que creyeron este proyecto desde el día cero. Para los jóvenes soñadores, este sueño hecho realidad, va para ustedes, para que nunca se rindan”.

“Los Incomprendidos”es una producción de Ismael Almonte, Zobeida Stepan y Antonio Coronado, con la asistencia de dirección de Cándido Abad, maquillaje y peinado Génesis Concepción, diseño de escenografía de Ángela Bernal, y luces y sonidos de AR Grupo, con el respaldo de Duv Agency, Acuarela, Agencia de Medios y Publicidad, PH Interiorismo, AR Grupo, Ciano Gourmet , Ron Veleiro, Industrias San Miguel con sus marcas Kola Real y Cool Heaven, Color Visión ahora HD, Barceló Santo Domingo, Downtown Center, Stilo Studio, CupShop, Rental Visión, TRACKE by Angela Bernal, Rey Publicidad, X Party Corner, Mision Films, La Pieza, Caribbean Cinemas, ARPR Agency, El Nuevo Diario, Z Color, 1A Eventos, Los Burros Geniales, Alina Abreu, Sweet By Cat, Tu Quipe, Pink Tree Studio y Fidia Consejos.

“Los Incomprendidos” estará en escena los días 19, 20 y 21 de julio en TheAlley, Dowtown Center. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y sus puntos de ventas.

